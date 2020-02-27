Отечество и родной язык

Среди не одного десятка мнений о президенте Константине Пятсе и установке ему памятника я представляю сугубо эмоциональную точку зрения. Я из того поколения, которому рассказы родителей об эстонском государстве, его президенте и дворце казались далекой и недостижимой сказкой. На домашних праздниках нашего детства пели: "Я хотел бы быть дома, где президент - Пятс и войсками командует Лайдонер..." (я придумала эту часть текста прежде, чем член Рийгикогу Рихо Брейвель использовал эту же фразу в своем обращении). И всегда до или после песни мой отец, офицер эстонской армии, находившийся в 1944-1956 годах в трудовом лагере в Воркуте, вспоминал 1939 год. Вспоминал о том, как были готовы сражаться и ждали приказа, но приказ не пришел... В рассказе отца я чувствовала сожаление, но не обвинение. Считалось, что президент попытался уберечь свой народ. Жители довоенной Эстонской Республики уважали своего президента. По крайней мере, те, с кем я сталкивалась. В то время это была не просто сентиментальная ностальгия. В песнях и рассказах звучала вера, надежда и любовь, и в глазах людей, которые на сегодня уже давно ушли в мир иной, отражалось единодушие былых времен, которое еще могло стать возможным, хотя мы едва в это верили. И тем не менее оно стало! Мы получили свое государство! Если бы мы только умели его беречь...