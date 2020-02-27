СВОДКА ПОЛИЦИИ: Заснувший водитель устроил ДТП с пострадавшими

В Кохтла-Ярве напали на подростка

24 февраля возбудили уголовное производство по факту того, что 23 февраля на улице Паргитагузе в Кохтла-Ярве ударили 16-летнего юношу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Женщина накинулась на женщину

23 февраля было возбуждено уголовное производство для расследования инцидента на улице Ранна в Силламяэ, где 21-летнюю женщину ударила ее знакомая. Обстоятельства случившегося выясняются.

Малыш пострадал от рук отца

22 февраля в полицию сообщили, что в квартире на улице Раквере в Нарве 34-летний мужчина причиняет боль своему десятимесячному ребенку. Мужчина задержан полицией.

Поссорившиеся мужчина и женщина угодили в больницу

24 февраля полицию вызвали на улицу Ридакюла в Кохтла-Ярве, где вспыхнула ссора между 53-летним мужчиной и 52-летней женщиной. Обоих увезли на скорой в больницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

Стрелял из воздушки

24 февраля в полицию сообщили, что возле дома на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве было произведено несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие. Речь шла о пневматическом оружии. Полиция задержала в качестве подозреваемого 52-летнего мужчину.

Водитель предъявил поддельные права

21 февраля в ходе осуществления надзора за дорожным движением на улице Пярна в Кохтла-Ярве задержали транспортное средство, за рулем которого находился 23-летний мужчина. В ходе проверки документов мужчина предъявил водительские права, которые оказались поддельными. Для проведения дальнейших процессуальных действий водителя доставили в отделение.

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