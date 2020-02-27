СВОДКА ПОЛИЦИИ: Заснувший водитель устроил ДТП с пострадавшими
22 февраля в 16.10 возле дома №22 на улице Вабадузе в Нарва-Йыэсуу уснувший за рулем 34-летний водитель легкового автомобиля "Toyota Yaris" отклонился на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем "Volkswagen Golf", которым управлял 42-летний мужчина. Находившегося в "Toyota" 12-летнего мальчика и пассажиров "Volkswagen", 10-летнего мальчика и 41-летнюю женщину, доставили в Нарвскую больницу.
В Кохтла-Ярве напали на подростка
24 февраля возбудили уголовное производство по факту того, что 23 февраля на улице Паргитагузе в Кохтла-Ярве ударили 16-летнего юношу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Женщина накинулась на женщину
23 февраля было возбуждено уголовное производство для расследования инцидента на улице Ранна в Силламяэ, где 21-летнюю женщину ударила ее знакомая. Обстоятельства случившегося выясняются.
Малыш пострадал от рук отца
22 февраля в полицию сообщили, что в квартире на улице Раквере в Нарве 34-летний мужчина причиняет боль своему десятимесячному ребенку. Мужчина задержан полицией.
Поссорившиеся мужчина и женщина угодили в больницу
24 февраля полицию вызвали на улицу Ридакюла в Кохтла-Ярве, где вспыхнула ссора между 53-летним мужчиной и 52-летней женщиной. Обоих увезли на скорой в больницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Стрелял из воздушки
24 февраля в полицию сообщили, что возле дома на улице Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве было произведено несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие. Речь шла о пневматическом оружии. Полиция задержала в качестве подозреваемого 52-летнего мужчину.
Водитель предъявил поддельные права
21 февраля в ходе осуществления надзора за дорожным движением на улице Пярна в Кохтла-Ярве задержали транспортное средство, за рулем которого находился 23-летний мужчина. В ходе проверки документов мужчина предъявил водительские права, которые оказались поддельными. Для проведения дальнейших процессуальных действий водителя доставили в отделение.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.