Сб, 29.02.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мужчины напали на юношу
26-27 февраля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

27 февраля полицию вызвали в квартиру на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, где четверо мужчин избили своего 18-летнего знакомого. Личности предполагаемых правонарушителей полиции известны.

В Нарве подожгли автомобиль

27 февраля в 00.15 в полицию сообщили, что на улице Папли в Нарве был подожжен легковой автомобиль "Toyota". Размер причиненного материального ущерба - около 9000 евро.

Мужчину ударили на улице

26 февраля полицию вызвали на улицу Вайвара в Нарве, где 39-летний мужчина ударил 23-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

Электрик получил удар током

26 февраля в учреждении на улице Линда в Нарве произошел несчастный случай на производстве: 61-летний мужчина при выполнении электроработ получил удар током. Скорая помощь отвезла мужчину в больницу.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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