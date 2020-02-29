СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мужчины напали на юношу

В Нарве подожгли автомобиль

27 февраля в 00.15 в полицию сообщили, что на улице Папли в Нарве был подожжен легковой автомобиль "Toyota". Размер причиненного материального ущерба - около 9000 евро.

Мужчину ударили на улице

26 февраля полицию вызвали на улицу Вайвара в Нарве, где 39-летний мужчина ударил 23-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.

Электрик получил удар током

26 февраля в учреждении на улице Линда в Нарве произошел несчастный случай на производстве: 61-летний мужчина при выполнении электроработ получил удар током. Скорая помощь отвезла мужчину в больницу.

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