СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мужчины напали на юношу
27 февраля полицию вызвали в квартиру на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве, где четверо мужчин избили своего 18-летнего знакомого. Личности предполагаемых правонарушителей полиции известны.
В Нарве подожгли автомобиль
27 февраля в 00.15 в полицию сообщили, что на улице Папли в Нарве был подожжен легковой автомобиль "Toyota". Размер причиненного материального ущерба - около 9000 евро.
Мужчину ударили на улице
26 февраля полицию вызвали на улицу Вайвара в Нарве, где 39-летний мужчина ударил 23-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика в качестве подозреваемого.
Электрик получил удар током
26 февраля в учреждении на улице Линда в Нарве произошел несчастный случай на производстве: 61-летний мужчина при выполнении электроработ получил удар током. Скорая помощь отвезла мужчину в больницу.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.