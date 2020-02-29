Йыхви выдает товариществам пособие на приведение в порядок дворов

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Помощник волостного старейшины Наталия Абель сказала, что прежде это пособие было связано только с вырубкой опасных деревьев, но товарищества не очень этим интересовались. "Поскольку старый порядок был не особо популярным, то мы подумали, что включим в него наряду с расходами на уборку деревьев затраты на посадку кустов, установку скамеек и прочее тому подобное".