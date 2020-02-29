Сб, 29.02.2020
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Йыхви выдает товариществам пособие на приведение в порядок дворов

Йыхвиские квартирные товарищества могут попросить у волости пособие как для обрезки деревьев, так и для установки скамеек и посадки цветов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание одобрило порядок выдачи пособия на приведение в порядок дворовых территорий, в соответствии с которым товарищества могут ходатайствовать перед волостью о сумме до 300 евро на посадку во дворах цветов или кустов, на установку скамеек и т.д.

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Помощник волостного старейшины Наталия Абель сказала, что прежде это пособие было связано только с вырубкой опасных деревьев, но товарищества не очень этим интересовались. "Поскольку старый порядок был не особо популярным, то мы подумали, что включим в него наряду с расходами на уборку деревьев затраты на посадку кустов, установку скамеек и прочее тому подобное".

По ее словам, волость не может сама делать что-то во дворах товариществ, но может поддержать их благоустройство. "Например, одна скамейка стоит около 200 евро, таким образом мы даем товариществам возможность самим их установить".

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