ПЕРЕДОВИЦА: Вирус, изменивший обычную жизнь

Можно, конечно, и с юмором относиться к коронавирусу и согласиться с министром внутренних дел в том, что нет причин раздувать панику. Однако ясно, что начавший свое шествие из Китая и добравшийся теперь до Европы вирус вызывает у людей обоснованную тревогу, как и любая другая угрожающая здоровью людей опасность, которую знают еще недостаточно. В таких случаях есть все же основания проявлять осторожность.

В то же время нужно учиться и адаптироваться к ситуации. Распространение вируса уже сейчас влияет на довольно многие вещи, начиная с того, что заказанные посылки не прибывают с обычной скоростью, и кончая падением стоимости акций на биржах. Всемирный товарообмен нарушен, и, как происходит в случае таких неожиданных и стремительных изменений, кто-то тут выигрывает, а кто-то проигрывает. Снижение цены нефти должно когда-то отразиться и на табло, если, конечно, "телеграммы" о нем дойдут до места. В то же время для производителей сланцевого масла эта новость совсем не хорошая.

Отложены или перенесены концерты, спортивные соревнования и прочие массовые мероприятия. На повестку дня встает также отмена как "Евровидения", так и токийской Олимпиады. Побывавшим в регионах риска людям рекомендуют на время инкубационного периода вируса, то есть на пару недель, запереться в стенах дома.