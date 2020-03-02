В Нарве машина протаранила погранпункт

На Нарвском погранпункте внедорожник промчался через ворота погранпункта, водителя машины позднее задержали в городе Нарве.
Оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару сказал порталу ERR, что в ночь на воскресенье около 02.40 легковой автомобиль "Mitsubishi Pajero" протаранил шлагбаум и складные ворота Нарвского погранпункта при въезде в Эстонию. Водитель машины не остановился для пограничного контроля и продолжил ехать в направлении Эстонии.
Кару добавил, что отреагировавшие на происшествие полицейские задержали автомобиль вместе с водителем на улице Раквере в Нарве.
- Мужчину средних лет задержали и доставили в отделение полиции. Личность мужчины и обстоятельства случившегося полиция установит в ходе уголовного производства, - сказал Кару.
Полиция рассматривает инцидент как незаконное пересечение границы.
По словам руководителя Нарвского погранпункта Юллара Кустала, можно сказать, что действия водителя внедорожника были умышленными и не были вызваны, скажем, неосведомленностью.
По словам Кустала, в результате тарана были повреждены шлагбаум и ворота, люди не пострадали. "Никто не пострадал, хотя этот проезд мог привести к человеческим жертвам, поскольку в это же время пересечение границы шло довольно интенсивно", - отметил он.
- В моей практике это первый такой случай. Возможно, раньше было нечто подобное, но я не могу этого утверждать. Погранпункт - это зона с довольно интенсивным движением, и, наверное, бывает, что водители по невнимательности врезаются в какие-то ограждения, но это действия, вызванные невнимательностью, а не умышленное поведение, - пояснил Кару.