ОДИН ВОПРОС: Какие действия вы планируете в связи с распространением коронавируса?

- Совет по здоровью занимается развитием здоровья, а темой распространения вирусов занимается больше Департамент здоровья. Если теперь тема поворачивается в нашу сторону, что нужно создавать какие-то программы деятельности, то, конечно.

Но самоуправления в обязательном порядке занимаются этой темой. В Тойлаской волости мы тоже уже обсудили это. Намерены (в связи с распространением коронавируса) внести вместе с волостной кризисной комиссией дополнения в планы действий в экстренной ситуации, а также встретимся с представителями всех оказывающих соответствующие услуги предприятий.