Вт, 3.03.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Распустившего руки сына увезли в полицию
28-29 февраля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

28 февраля полиция получила вызов на улицу Валли в Кохтла-Ярве, где 31-летний мужчина ударил свою 51-летнюю мать. Полиция задержала мужчину.

Подросток ударил мальчишку помладше 

28 февраля полиция получила сообщение, что на улице Линда в Нарве 16-летний подросток ударил 14-летнего мальчика.

Со двора унесли стройматериалы 

28 февраля начали уголовное производство по факту кражи стройматериалов со двора по улице Кауба в Кивиыли. Причиненный ворами ущерб - около 2235 евро.

Несовершеннолетний пытался украсть одежду 

29 февраля в полицию сообщили, что в магазине, расположенном по Пуру теэ в Йыхви, 15-летний подросток пытался украсть одежду на 265 евро. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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