СВОДКА ПОЛИЦИИ: Распустившего руки сына увезли в полицию
28 февраля полиция получила вызов на улицу Валли в Кохтла-Ярве, где 31-летний мужчина ударил свою 51-летнюю мать. Полиция задержала мужчину.
Подросток ударил мальчишку помладше
28 февраля полиция получила сообщение, что на улице Линда в Нарве 16-летний подросток ударил 14-летнего мальчика.
Со двора унесли стройматериалы
28 февраля начали уголовное производство по факту кражи стройматериалов со двора по улице Кауба в Кивиыли. Причиненный ворами ущерб - около 2235 евро.
Несовершеннолетний пытался украсть одежду
29 февраля в полицию сообщили, что в магазине, расположенном по Пуру теэ в Йыхви, 15-летний подросток пытался украсть одежду на 265 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.