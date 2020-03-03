СВОДКА ПОЛИЦИИ: Распустившего руки сына увезли в полицию

Подросток ударил мальчишку помладше

28 февраля полиция получила сообщение, что на улице Линда в Нарве 16-летний подросток ударил 14-летнего мальчика.

Со двора унесли стройматериалы

28 февраля начали уголовное производство по факту кражи стройматериалов со двора по улице Кауба в Кивиыли. Причиненный ворами ущерб - около 2235 евро.

Несовершеннолетний пытался украсть одежду

29 февраля в полицию сообщили, что в магазине, расположенном по Пуру теэ в Йыхви, 15-летний подросток пытался украсть одежду на 265 евро.

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