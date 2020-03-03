Предложения кивиылиского химпредприятия не позволят быстро решить проблему с сажей

ТОО "Kiviõli Keemiatööstus", засыпающее город сажей в ходе пуска и обслуживания своей производственной системы, предложило шаги для улучшения ситуации, однако они, по оценке самоуправления, недостаточны для того, чтобы устранить проблему.
"Kiviõli Keemiatööstus", которое инвестировало несколько миллионов евро в фильтр, предназначенный для сокращения выбросов в городе, проводит запуск оборудования твердого теплоносителя и наладку режима его работы таким образом, что выбросы направляются в обход фильтра. Это возмущает местных жителей, поскольку при неблагоприятных погодных условиях город засыпает сажей и возникает неприятный запах.