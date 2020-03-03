Предложения кивиылиского химпредприятия не позволят быстро решить проблему с сажей

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"Kiviõli Keemiatööstus", которое инвестировало несколько миллионов евро в фильтр, предназначенный для сокращения выбросов в городе, проводит запуск оборудования твердого теплоносителя и наладку режима его работы таким образом, что выбросы направляются в обход фильтра. Это возмущает местных жителей, поскольку при неблагоприятных погодных условиях город засыпает сажей и возникает неприятный запах.