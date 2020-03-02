Вт, 3.03.2020
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Протаранивший в Нарве ворота погранпункта водитель из РФ проведет три месяца за решеткой

Narva piiripunkt.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Суд в Нарве приговорил водителя автомобиля, протаранившего в Нарве ворота погранпункта, к трем месяцам тюремного заключения, сообщает портал rus.err.ee. Гражданин России совершил незаконное пересечение границы и игнорировал требование полиции остановиться.

Суд вынес решение в рамках согласительного производства.

Изначально прокуратура просила срок наказания меньше - полтора месяца, но у суда возникли вопросы, почему такая легкая мера наказания. В итоге соглашение было пересмотрено.

В ночь на воскресенье в 02.40 на Нарвский погранпункт прибыл автомобиль "Mitsubishi Pajero", водитель которого не остановился для контроля на границе и продолжил движение в сторону Эстонии. Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве.

Нарушителем оказался 46-летний житель Санкт-Петербурга Анатолий Богданов. Его взяли под стражу в зале суда. Он также должен возместить процессуальные расходы в размере 506 евро.

Суд мог назначить высылку в Россию, чтобы удержать лицо от совершения других деяний, но так как Богданов ранее не наказывался, суд не видит опасности того, что он будет совершать преступления и далее. Поэтому суд не стал принимать решение о высылке.

Суд вынес решение в рамках согласительного производства.

Изначально прокуратура просила срок наказания меньше - полтора месяца, но у суда возникли вопросы, почему такая легкая мера наказания. В итоге соглашение было пересмотрено.

В ночь на воскресенье в 02.40 на Нарвский погранпункт прибыл автомобиль "Mitsubishi Pajero", водитель которого не остановился для контроля на границе и продолжил движение в сторону Эстонии. Полицейские отреагировали на инцидент и задержали автомобиль с водителем на улице Раквере в Нарве.

Нарушителем оказался 46-летний житель Санкт-Петербурга Анатолий Богданов. Его взяли под стражу в зале суда. Он также должен возместить процессуальные расходы в размере 506 евро.

Суд мог назначить высылку в Россию, чтобы удержать лицо от совершения других деяний, но так как Богданов ранее не наказывался, суд не видит опасности того, что он будет совершать преступления и далее. Поэтому суд не стал принимать решение о высылке.

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