МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.03-12.03

* В Сакаском народном доме в 19.00 - "Ilus emakeel", концерт, посвященный Дню родного языка: Кайре Рапур. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.

СПОРТ

Четверг, 5 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Alutaguse KK".

Пятница, 6 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Iisaku"/RHKK - "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium".

Суббота, 7 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по короне.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап по русским шашкам серийного турнира шашечного клуба "Into".

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап внутреннего Кубка Вока; дуэты.

* На площадке у шахты "Виру" в 11.00 - гонки на драндулетах.

* В Нарвском спортцентре в 11.00 - чемпионат Эстонии по гребле в помещении на гребных тренажерах "Concept2".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - детский турнир по вольной борьбе "Aeg olla tugev".

* На стадионе "Калев-Фама" (Нарва) в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Nõmme Kalju".

* В спорткомплексе "Калев" (Силламяэ) в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - "Narva United".

Воскресенье, 8 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - чемпионат спортивного союза "Jõud" по короне.

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа; смешанные дуэты.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап серии турниров по быстрым шахматам.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - женская хоккейная лига Эстонии: "Эверест" (Кохтла-Ярве) - ХК "Fuuriad" (Вильянди).

Четверг, 12 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Rae Koss Hansaviimistlus"/"Estanc".

РАЗНОЕ

Пятница, 6 марта

* В клубе "Ахтме" в 19.00 - дополнительный вечер отдыха для взрослых "Незваный гость" (мероприятие состоится по заполняемости зала). Цена билета - 13 евро. Билеты ТОЛЬКО по предварительному бронированию! Информация по тел. 5668 4792.

Суббота, 7 марта

* В Вирумааском народном колледже (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 10.30 - лекция Сигне Вийлоп "Küpse naha hooldus ja maitsekas jumestus" / "Уход за зрелой кожей и вкусный макияж". Плата за участие - 2 евро, содержит плату за чай и закуски.

* В Алайыэском народном доме в 16.00 - встреча Женского дня с танцевально-развлекательной программой. Игры, конкурсы, чаепитие. Выступает ансамбль "Калина Красная" из Мяэтагузе. Гости из деревни Яама.

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 19.00 - празднование Женского дня с Юри Хоменей. Ночное диско. Открыто кафе. Билет - 5 евро.

Среда, 11 марта

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по украшению предметов в технике mixed media.

Четверг, 12 марта

* В Куремяэской библиотеке в 17.30 - встреча мастеров кроссвордов. Состоится конкурс по разгадыванию кроссвордов.