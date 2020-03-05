МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.03-12.03

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 марта.
КУЛЬТУРА
Четверг, 5 марта
* В галерее Йыхвиской художественной школы в 17.00 - открытие выставки энкаустики Ирины Балевой-Стюф и фотовыставки Анатолия Стюфа.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "The Kid", grow-up-комедия Тыниса Нийнеметса. Билеты - 18-20 евро.
* В ресторане "Mio Mare" в спа-отеле "Тойла" в 19.00 - акустический концерт Уку Сувисте. Билет - 15 евро. Информация и бронирование: Myyk@toilaspa.ee.
Пятница, 6 марта
* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - "Põrsas Desmond ja sookolli lõks", детский спектакль Раквереского театра. Билет - 8 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - космический мюзикл "Белка и Стрелка. Озорная семейка". Билет - 14-23 евро.
* В Сакаском народном доме в 19.00 - концерт, посвященный Женскому дню: Тыну Тимм alias Тыун. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
Суббота, 7 марта
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - по окончании выставки Тыну Тальве творческая встреча с художником, поздравления в честь Женского дня, танцоры исполнят восточные танцы. Все мужчины смогут нарисовать цветы под руководством художника и подарить их даме сердца.
* В Нарвской художественной галерее в 12.00 - семейный день.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.30 - посвященный Женскому дню салонный вечер в большом зале: Марина Кальюранд и мужской хор "Kaevur".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 15.00 - концерт "Весенний подарок". Выступают танцевальные коллективы "Непоседы" (Таллинн), "Акрида" (Таллинн), "Радость" (Кохтла-Ярве), "Ритм" (Кохтла-Ярве). Билет - 5 евро.
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 16.00 - концерт трио "Романс".
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - Митя Фомин и Анна Семенович. Билет - 23,50-45,50 евро.
* В арт-клубе "Ro-Ro" (Нарва) в 22.00 - концерт группы "Pale Alison".
Воскресенье, 8 марта
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Миллион алых роз", концерт, посвященный Женскому дню. Выступают молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, талантливые певцы и блестящие танцоры. Прозвучат любимые песни на эстонском и русском языках. Вход свободный.
* В Йоаорге (Нарва) в 15.00 - мероприятие, посвященное Международному женскому дню.
* В концертном доме "Geneva" (Нарва) в 17.00 - "Старомодная комедия", спектакль Русского театра. Билет - 11-19 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - трагикомедия "В поисках счастья". Не рекомендуется зрителям до 16 лет. Билет - 22-32 евро.
Понедельник, 9 марта
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 11.00 - спектакль для молодежи "5 граммов". На сцене - Александр Жиленко (Русский театр Эстонии). Не рекомендуется зрителям до 12 лет. Билет - 8-12 евро.
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 19.00 - трагикомедия "В поисках счастья". Не рекомендуется зрителям до 16 лет. Билет - 22-32 евро.
Вторник, 10 марта
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки "Põhja-Saksamaa" фотоклуба из города Нордерштедт.
Среда, 11 марта
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - "Просто нет слов! Или комедия на вымышленном языке", спектакль театра импровизации "Impeerium". Билеты в предварительной продаже - 12-15 евро, в день спектакля - 14-17 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - спектакль "Пила вино и хохотала". Билет - 10-24 евро.
Четверг, 12 марта
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 17.30 - вечер фильмов "Eestlanna Pariisis". Вход свободный.
* В Сакаском народном доме в 19.00 - "Ilus emakeel", концерт, посвященный Дню родного языка: Кайре Рапур. Билет - 5 евро. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
СПОРТ
Четверг, 5 марта
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Alutaguse KK".
Пятница, 6 марта
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Iisaku"/RHKK - "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium".
Суббота, 7 марта
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по короне.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап по русским шашкам серийного турнира шашечного клуба "Into".
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап внутреннего Кубка Вока; дуэты.
* На площадке у шахты "Виру" в 11.00 - гонки на драндулетах.
* В Нарвском спортцентре в 11.00 - чемпионат Эстонии по гребле в помещении на гребных тренажерах "Concept2".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.00 - детский турнир по вольной борьбе "Aeg olla tugev".
* На стадионе "Калев-Фама" (Нарва) в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Narva Trans" - "Nõmme Kalju".
* В спорткомплексе "Калев" (Силламяэ) в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Sillamäe Alexela" - "Narva United".
Воскресенье, 8 марта
* В Йыхвиском спортхолле в 10.00 - чемпионат спортивного союза "Jõud" по короне.
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа; смешанные дуэты.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап серии турниров по быстрым шахматам.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - женская хоккейная лига Эстонии: "Эверест" (Кохтла-Ярве) - ХК "Fuuriad" (Вильянди).
Четверг, 12 марта
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Rae Koss Hansaviimistlus"/"Estanc".
РАЗНОЕ
Пятница, 6 марта
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - дополнительный вечер отдыха для взрослых "Незваный гость" (мероприятие состоится по заполняемости зала). Цена билета - 13 евро. Билеты ТОЛЬКО по предварительному бронированию! Информация по тел. 5668 4792.
Суббота, 7 марта
* В Вирумааском народном колледже (Ярвекюла теэ, 75, Кохтла-Ярве) в 10.30 - лекция Сигне Вийлоп "Küpse naha hooldus ja maitsekas jumestus" / "Уход за зрелой кожей и вкусный макияж". Плата за участие - 2 евро, содержит плату за чай и закуски.
* В Алайыэском народном доме в 16.00 - встреча Женского дня с танцевально-развлекательной программой. Игры, конкурсы, чаепитие. Выступает ансамбль "Калина Красная" из Мяэтагузе. Гости из деревни Яама.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 19.00 - празднование Женского дня с Юри Хоменей. Ночное диско. Открыто кафе. Билет - 5 евро.
Среда, 11 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по украшению предметов в технике mixed media.
Четверг, 12 марта
* В Куремяэской библиотеке в 17.30 - встреча мастеров кроссвордов. Состоится конкурс по разгадыванию кроссвордов.
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