СВОДКА ПОЛИЦИИ: Трое мальчишек украли в магазине спиртное
В полицию поступило сообщение о том, что вечером 26 февраля подростки украли из магазина, расположенного на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве, 10 бутылок алкогольных напитков, чем причинили ущерб в размере 210 евро. На настоящий момент известно, что это были трое несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет. Обстоятельства происшествия уточняются.
Гражданке Эстонии не удалось выехать из страны с белорусским паспортом
На Нарвском шоссейном пограничном пункте 28 февраля проверили выезжавшую из Эстонии гражданку Республики Беларусь (1948 г. р.). Выяснилось, что паспорт иностранца и карточка вида на жительство женщины признаны недействительными, поскольку она получила гражданство Эстонской Республики. Женщину отправили обратно в Эстонию.
Дети играли на опасном льду пруда
3 марта в 17.16 в центр тревоги позвонил человек, увидевший из окна, что на льду пруда на улице Ору в Нарве находятся четверо ребят. Прибывшие на место спасатели рассказали детям (8-12 лет) об опасности выхода на лед. Кроме того, спасатели связались с родителями детей и поговорили с ними о произошедшем.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.