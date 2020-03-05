Чт, 5.03.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Трое мальчишек украли в магазине спиртное
28 февраля - 3 марта 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В полицию поступило сообщение о том, что вечером 26 февраля подростки украли из магазина, расположенного на Мыйза теэ в Кохтла-Ярве, 10 бутылок алкогольных напитков, чем причинили ущерб в размере 210 евро. На настоящий момент известно, что это были трое несовершеннолетних в возрасте 14-16 лет. Обстоятельства происшествия уточняются.

Гражданке Эстонии не удалось выехать из страны с белорусским паспортом

На Нарвском шоссейном пограничном пункте 28 февраля проверили выезжавшую из Эстонии гражданку Республики Беларусь (1948 г. р.). Выяснилось, что паспорт иностранца и карточка вида на жительство женщины признаны недействительными, поскольку она получила гражданство Эстонской Республики. Женщину отправили обратно в Эстонию.

Дети играли на опасном льду пруда

3 марта в 17.16 в центр тревоги позвонил человек, увидевший из окна, что на льду пруда на улице Ору в Нарве находятся четверо ребят. Прибывшие на место спасатели рассказали детям (8-12 лет) об опасности выхода на лед. Кроме того, спасатели связались с родителями детей и поговорили с ними о произошедшем.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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