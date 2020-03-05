СВОДКА ПОЛИЦИИ: Трое мальчишек украли в магазине спиртное

Гражданке Эстонии не удалось выехать из страны с белорусским паспортом

На Нарвском шоссейном пограничном пункте 28 февраля проверили выезжавшую из Эстонии гражданку Республики Беларусь (1948 г. р.). Выяснилось, что паспорт иностранца и карточка вида на жительство женщины признаны недействительными, поскольку она получила гражданство Эстонской Республики. Женщину отправили обратно в Эстонию.

Дети играли на опасном льду пруда

3 марта в 17.16 в центр тревоги позвонил человек, увидевший из окна, что на льду пруда на улице Ору в Нарве находятся четверо ребят. Прибывшие на место спасатели рассказали детям (8-12 лет) об опасности выхода на лед. Кроме того, спасатели связались с родителями детей и поговорили с ними о произошедшем.