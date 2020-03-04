"Радость" собирает друзей на сцене и в зале

- Эта встреча состоится уже в пятый раз, поэтому действительно можно говорить о том, что традиция устоялась, - довольна инициатор, руководитель "Радости" Елена Ковтун. - Ждем в гости около 70 человек из Таллинна, еще около ста участников программы наши - коллективы КЯЦК "Радость" и "Ритм". Столицу на этот раз представляют тоже два коллектива - "Непоседы", которыми руководит Лийна Баранова, и "Акрида" - с ним работает Юлия Гиберт. Все мы дружим уже много лет, и если "Непоседы" давно знакомы кохтлаярвесцам - неоднократно участвовали в наших мероприятиях, то второй коллектив для нашей сцены - новый, но не сомневаюсь, что тоже найдет своих поклонников. Они в своем творчестве опираются больше на народные танцы, и думаю, что внесут разнообразие и свой колорит в предстоящий концерт.