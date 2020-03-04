В выходные снова будут сминать автомобильную жесть

Предыдущее состязание в августе прошлого года собрало многочисленную публику. По словам организаторов, в предстоящую субботу соревнование должно быть еще зрелищнее. "В тот раз на старте было 24 автомобиля, а теперь зарегистрировалось 40 участников", - сказал Артур Смирнов из оргкомитета.

Благодаря этому первая половина соревнования обещает быть еще интенсивнее. "Выпустить всех участников на трассу одновременно не получится, по крайней мере в начале, так что начнем в двух группах. Тем меньше будет времени, когда на трассе ничего не происходит, поскольку делать специальные паузы для ремонта не понадобится. Одни едут, другие в это же время чинят технику", - рассказал Смирнов.

Позднее, когда ряды участников поредеют, все оставшиеся в строю автомобили соберут вместе.

У трассы крепкое основание, и чтобы скорости не были слишком большими, сконструирован ряд идущих друг за другом поворотов - так безопаснее. В ходе гонки на драндулетах нужно проехать как можно больше кругов. Каждый гладиатор решает сам, рисковать ли контактами с другими автомобилями - в результате конкурент может выйти из строя, но можно и сильнее повредить свой автомобиль.