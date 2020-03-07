Сугубо мужской "аттракцион" под названием мотоцикл, где место женщины в лучшем случае за байкером, а в худшем - рядом с байком, на полную осваивается слабым полом. Что может быть эффектнее, чем хрупкая женщина на ревущем мотоцикле? Ими восхищаются, на них оглядываются. Ведь не каждый сядет, не каждый осмелится. Кохтлаярвеска Жанна Новицкая осмелилась сделать это еще 15 лет назад.

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Жанна катается на велосипеде, на роликах, коньках, но как только наступает теплая погода, практически все ее свободное от работы время (а она - кондитер, который делает замечательные торты) занимает он - байк. Даже в то время, когда стоит в гараже, он всегда рядом с хозяйкой - на фотографиях, украшающих стены квартиры, на большой картине, которую подарили Жанне друзья на ее 50-летие.