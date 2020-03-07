Сб, 7.03.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Напала на женщину в магазине
3-4 марта 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

4 марта в полицию сообщили, что в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве 62-летняя женщина ударила 71-летнюю женщину. Своими действиями напавшая причинила боль пострадавшей и побеспокоила посторонних людей. Полиция задержала обидчицу.

Обнаружили двухевровую поддельную монету

4 марта возбудили уголовное производство для расследования случая, когда предприятие на улице Выру в Тарту обнаружило поддельную монету номиналом два евро, которая пришла с предприятия, расположенного на улице Раквере в Йыхви.

Брызнул из баллончика в лицо соседу

3 марта 66-летний мужчина заявил, что в подъезде дома на улице Пяхклимяэ в Нарве сосед брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вор унес гаджеты

В период с 3 по 4 марта из квартиры на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве украли ноутбук, мобильный телефон, планшет и прочие вещи. Предварительная оценка материального ущерба - 1729 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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