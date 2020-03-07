СВОДКА ПОЛИЦИИ: Напала на женщину в магазине

Обнаружили двухевровую поддельную монету

4 марта возбудили уголовное производство для расследования случая, когда предприятие на улице Выру в Тарту обнаружило поддельную монету номиналом два евро, которая пришла с предприятия, расположенного на улице Раквере в Йыхви.

Брызнул из баллончика в лицо соседу

3 марта 66-летний мужчина заявил, что в подъезде дома на улице Пяхклимяэ в Нарве сосед брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вор унес гаджеты

В период с 3 по 4 марта из квартиры на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве украли ноутбук, мобильный телефон, планшет и прочие вещи. Предварительная оценка материального ущерба - 1729 евро.

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