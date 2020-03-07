СВОДКА ПОЛИЦИИ: Напала на женщину в магазине
4 марта в полицию сообщили, что в магазине на Таллиннском шоссе в Нарве 62-летняя женщина ударила 71-летнюю женщину. Своими действиями напавшая причинила боль пострадавшей и побеспокоила посторонних людей. Полиция задержала обидчицу.
Обнаружили двухевровую поддельную монету
4 марта возбудили уголовное производство для расследования случая, когда предприятие на улице Выру в Тарту обнаружило поддельную монету номиналом два евро, которая пришла с предприятия, расположенного на улице Раквере в Йыхви.
Брызнул из баллончика в лицо соседу
3 марта 66-летний мужчина заявил, что в подъезде дома на улице Пяхклимяэ в Нарве сосед брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Вор унес гаджеты
В период с 3 по 4 марта из квартиры на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве украли ноутбук, мобильный телефон, планшет и прочие вещи. Предварительная оценка материального ущерба - 1729 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.