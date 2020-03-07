ОПРОС: Повлиял ли коронавирус на ваши жизненные планы?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Дмитрий ПРОКОПЧУК: - Нет, абсолютно никаких изменений в мою повседневную жизнь это не внесло. Заболеть не боюсь, короче, живу обычной жизнью.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Александра ВОЛКОВСКАЯ: - Планы не нарушил, потому что у меня все спокойно и ровно: живу здесь, в баньку хожу, церковь. Ехать никуда не собираюсь в этом году. Позвонить по телефону никогда не поздно и опасности никакой. Паники нет, но как все, наверное, тревожусь за людей, которые заболели. Меры профилактики знаю и соблюдаю, чесночок у меня на огороде растет - кушаем.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Глеб БЫСТРОВ: - Никак не повлиял, и по большому счету могу сказать, что ситуация меня лично не беспокоит. Планов он не нарушил, а руки я всегда чисто мою.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Кристина КАНИНА: - Не повлиял. Семейные планы не нарушил. В нашей семье спокойно к этой ситуации относятся, может быть, руки стали чаще мыть.