Сб, 7.03.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

ОПРОС: Повлиял ли коронавирус на ваши жизненные планы?

Медики при общении с пациентами с подозрением на коронавирус используют средства личной защиты.

ФОТО: PM Online

По данным Департамента здоровья на 6 марта, всего в настоящее время в Эстонии 10 заразившихся коронавирусом, все случаи были "импортированы" в страну.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Дмитрий ПРОКОПЧУК:

- Нет, абсолютно никаких изменений в мою повседневную жизнь это не внесло. Заболеть не боюсь, короче, живу обычной жизнью. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Александра ВОЛКОВСКАЯ: 

- Планы не нарушил, потому что у меня все спокойно и ровно: живу здесь, в баньку хожу, церковь. Ехать никуда не собираюсь в этом году. Позвонить по телефону никогда не поздно и опасности никакой. Паники нет, но как все, наверное, тревожусь за людей, которые заболели. Меры профилактики знаю и соблюдаю, чесночок у меня на огороде растет - кушаем.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Глеб БЫСТРОВ: 

- Никак не повлиял, и по большому счету могу сказать, что ситуация меня лично не беспокоит. Планов он не нарушил, а руки я всегда чисто мою. 

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кристина КАНИНА: 

- Не повлиял. Семейные планы не нарушил. В нашей семье спокойно к этой ситуации относятся, может быть, руки стали чаще мыть.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ингар МЕТСАТАЛУ: 

- Если вспомнить, что в начале прошлого века "испанский грипп" сделал - была заражена треть жителей планеты, то ситуация с коронавирусом кажется ерундой. Тем не менее как отец, безусловно, обращаю внимание на поступающую информацию, из-за детей по-другому немножко воспринимаешь все. Недавно школьные каникулы были, кто-то ездил отдыхать в другие страны... Но по большому счету все спокойно.

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