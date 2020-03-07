ОПРОС: Повлиял ли коронавирус на ваши жизненные планы?

По данным Департамента здоровья на 6 марта, всего в настоящее время в Эстонии 10 заразившихся коронавирусом, все случаи были "импортированы" в страну.
Дмитрий ПРОКОПЧУК:
- Нет, абсолютно никаких изменений в мою повседневную жизнь это не внесло. Заболеть не боюсь, короче, живу обычной жизнью.
Александра ВОЛКОВСКАЯ:
- Планы не нарушил, потому что у меня все спокойно и ровно: живу здесь, в баньку хожу, церковь. Ехать никуда не собираюсь в этом году. Позвонить по телефону никогда не поздно и опасности никакой. Паники нет, но как все, наверное, тревожусь за людей, которые заболели. Меры профилактики знаю и соблюдаю, чесночок у меня на огороде растет - кушаем.
Глеб БЫСТРОВ:
- Никак не повлиял, и по большому счету могу сказать, что ситуация меня лично не беспокоит. Планов он не нарушил, а руки я всегда чисто мою.
Кристина КАНИНА:
- Не повлиял. Семейные планы не нарушил. В нашей семье спокойно к этой ситуации относятся, может быть, руки стали чаще мыть.
Ингар МЕТСАТАЛУ:
- Если вспомнить, что в начале прошлого века "испанский грипп" сделал - была заражена треть жителей планеты, то ситуация с коронавирусом кажется ерундой. Тем не менее как отец, безусловно, обращаю внимание на поступающую информацию, из-за детей по-другому немножко воспринимаешь все. Недавно школьные каникулы были, кто-то ездил отдыхать в другие страны... Но по большому счету все спокойно.