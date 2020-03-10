Гонки на драндулетах стали магнитом для публики

Тем, кто долго спит по утрам, пришлось довольно долго идти пешком от парковки до места проведения соревнований, поскольку старая шахта не видела так много автомобилей даже в лучшие дни работы.

На узкой трассе многие съезжали под откос

Само соревнование проходило перед главным зданием бывшей шахты на асфальтовой дороге в форме восьмерки. Это означало, что в какой-то момент ехавшие слева и справа адреналинщики были вынуждены умещаться на узкой серединной части трассы. Правда, умещаться не получалось. Именно там происходило больше всего контактов, съездов под откос и даже переворачиваний на крышу.

Публика, конечно, была в восторге от увиденного, однако нанесение наибольшего числа ударов не является целью гонки. "В конечном счете важно количество пройденных кругов. Так что тише едешь, дальше будешь - и такой может быть формула успеха", - сказал Артур Смирнов из оргкомитета.

Но разве все это упомнишь по ходу соревнования, когда пульс зашкаливает… Ведь идет гонка, а сама трасса чертовски хитрая. Сразу выяснилось, что об асфальте, который много лет не видел метлы дворника, позаботилась природа, что с учетом стоящей сейчас погоды означало скользкий слой грязи. Так что те, кто сделал ставку на мощный двигатель и задний привод, эффектно переворачивались на бок, но вперед продвигались порой с трудом. Большое значение имел и рисунок протектора шин. В остальном многое зависело от удачи. "Ты можешь спрятать уязвимые для удара узлы, например, переместить радиатор на крышу, но приводные валы и многие другие детали, необходимые для движения, все равно могут сломаться от перегрузки", - сказал Смирнов.

Впервые приобщился к этому виду спорта обычно соревнующийся в седле кроссового мотоцикла Рихо Кеэрме, который - вот так сюрприз! - после первого круга на практически не имевшей новых боевых шрамов "Mazda" делил второе место со множеством других гонщиков. Автомобиль был переделан за один день, и времени проверять, выдержит ли размещенный на крыше радиатор охлаждения хотя бы десять минут гонки, не было. "Старался сохранить холодную голову. Поскольку на демонтаж радио времени не нашлось, я его включил и на первом круге слушал "Mamma Mia" от "ABBA". Так что чувствовал себя расслабленно", - рассказал Кеэрме.

В первой гонке дебютанту многое дало и то, что по чистой случайности его автомобиль был оснащен грязевыми шинами с глубоким протектором.

Победа досталась новичку-мотогонщику

Но это был только первый круг. Во втором раунде ряды стартующих уже были короче. Так шел старт за стартом, пока все оставшиеся в конкуренции не уместились в один заезд. Каждый раз фортуна могла повернуться спиной, крутанув руль соперника так, чтобы контакт пришелся прямо в ахиллесову пяту автомобиля, или из-за ошибки в управлении или забуксовавшего противника приходилось сидеть в канаве, пока конкуренты прибавляли к своему результату круг за кругом.

После второго раунда выбывших было уже так много, что все автомобили, которые еще были на ходу или стали таковыми после короткого ремонта, уместились на старте вместе. Так прошло еще три раунда, пока не определились лучшие. Первым, к собственному удивлению, стал Рихо Кеэрме, второе место занял тоже местный гонщик Йоханнес Арм на "Nissan Primera". Приехавший из-за пределов уезда Тынис Лоонет на "Mercedes" довольствовался третьим местом.

Вдобавок к настоящему соревнованию на месте уничтожили то с помощью автомобиля класса "Monster Truck", то другими, но эффектными способами еще несколько автомобилей. "Соревнование удалось во всех отношениях: были зрелище и публика", - сказал Артур Смирнов.