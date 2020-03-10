СВОДКА ПОЛИЦИИ: Распылил газ в лицо несовершеннолетней

7 марта в полицию сообщили, что в коридоре многоквартирного дома на улице Пяхклимяэ в Нарве 51-летний мужчина колотил ногой в дверь квартиры заявителя. Когда дверь открыли, мужчина брызнул 17-летней девушке в лицо из перцового баллончика. Полиция задержала мужчину.