СВОДКА ПОЛИЦИИ: Распылил газ в лицо несовершеннолетней
7 марта в полицию сообщили, что в коридоре многоквартирного дома на улице Пяхклимяэ в Нарве 51-летний мужчина колотил ногой в дверь квартиры заявителя. Когда дверь открыли, мужчина брызнул 17-летней девушке в лицо из перцового баллончика. Полиция задержала мужчину.
В Нарве ударили подростка
6 марта полиции сообщили, что на проспекте Выйду в Нарве ударили 16-летнего юношу. Обидчики скрылись до прибытия полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Воровка попалась в магазине
7 марта в магазине на улице Раквере в Йыхви 37-летняя женщина украла товары на сумму около 23 евро. Охранник магазина задержал женщину и ее передали полиции.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.