Вт, 10.03.2020
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В Ида-Вируской центральной больнице действует временный запрет на посещение пациентов

Юло Велдре.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ида-Вируская центральная больница вследствие распространения гриппа и гриппоподобных вирусных заболеваний с 11 февраля попросила не посещать пациентов детского, инфекционного и пульмонологического отделений.

В конце прошлой недели запрет посещений распространился также на попечительский центр. "Во вторник обсудят, не надо ли закрыть для посещений всю больницу", - сказал руководитель коммуникационной службы Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре.

По его словам, в центральной больнице анализ на коронавирус не делают и пока ни одной пробы на коронавирус в Таллинн тоже не отправлено. "Если пациент в течение последних 14 дней не находился в регионе, опасном заражением коронавирусом, то сначала берутся анализы на грипп и РС-вирус", - объяснил Велдре.

Так поступили также в конце февраля, когда скорая помощь доставила в больницу находившегося в Эстонии уже три дня гражданина Германии средних лет с подозрением на коронавирус: его поместили в изолятор в отделении экстренной медицины (ЕМО). В больнице у пациента диагностировали грипп.

Велдре подчеркнул, что если у человека есть подозрение на коронавирус, то надо сначала позвонить по телефону - либо своему семейному врачу, либо по консультационной линии семейных врачей 1220. Если появились трудности с дыханием, надо звонить в центр тревоги. "В случае подозрений нельзя самим идти в ЕМО или к семейному врачу, ведь тогда возникнет угроза распространения вируса".

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