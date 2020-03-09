В Ида-Вируской центральной больнице действует временный запрет на посещение пациентов

В конце прошлой недели запрет посещений распространился также на попечительский центр. "Во вторник обсудят, не надо ли закрыть для посещений всю больницу", - сказал руководитель коммуникационной службы Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре.

По его словам, в центральной больнице анализ на коронавирус не делают и пока ни одной пробы на коронавирус в Таллинн тоже не отправлено. "Если пациент в течение последних 14 дней не находился в регионе, опасном заражением коронавирусом, то сначала берутся анализы на грипп и РС-вирус", - объяснил Велдре.

Так поступили также в конце февраля, когда скорая помощь доставила в больницу находившегося в Эстонии уже три дня гражданина Германии средних лет с подозрением на коронавирус: его поместили в изолятор в отделении экстренной медицины (ЕМО). В больнице у пациента диагностировали грипп.