ПЕРЕДОВИЦА: Без паники, но с осторожностью

Паника может показаться излишней, если вспомнить об удивившем мир несколько лет назад птичьем или свином гриппе, которые тоже посеяли немало переполоха, но на сегодня уже давно позабыты.

Однако влияние распространения этого вируса несравнимо ни с одной прежней глобальной вспышкой болезни, и его тормозящее воздействие на экономику пугает, с учетом того, что оно может усилиться еще больше.

Мы здесь, в Эстонии, которая все-таки находится довольно далеко от крупных очагов вируса, таких как Китай или Италия, вроде как могли бы чувствовать себя в безопасности, и сопутствующее вспышке вируса может казаться нам особенно странным. Но в наши дни в таких случаях расстояния не имеют значения, поскольку люди очень мобильны, и жители Эстонии тоже путешествуют все больше. Хотя с точки зрения распространения вируса больше всего на нас влияет происходящее у непосредственных соседей.