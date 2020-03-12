МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.03-19.03

СПОРТ

Четверг, 12 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Rae Koss Hansaviimistlus"/"Estanc".

Пятница, 13 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Keila korvpallikool".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, полуфинал: "Narva United" - "Sillamäe Alexela".

Суббота, 14 марта

* В Ахтмеском спортхолле в 9.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по киокушинкай карате.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" (U18) - СШ "Энергия" (Нарва).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Кубок Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).

Воскресенье, 15 марта

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - ХК "Roosa Panter" (Таллинн).

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".

* В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi Kossutiim" - "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium".

* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Нарва" - БК "Пюхайыэ".

Понедельник, 16 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - волейбольный турнир "Põlevkivi volle": "Narva" - "Peamaja".

Четверг, 19 марта

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир-викторина, 17-й сезон, 5-й тур.

РАЗНОЕ

Четверг, 12 марта

* В Куремяэской библиотеке в 17.30 - встреча мастеров кроссвордов. Состоится конкурс по разгадыванию кроссвордов.

Пятница, 13 марта

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 17.00 - клубный вечер: в гостях Марина Кальюранд. Вход свободный.

Суббота, 14 марта

* В Сакаском народном доме в 20.00 - танцевальный вечер с ансамблем "Vivalavita". Билет - 10 евро. Бронирование столиков - по тел. 5301 1031, Ренна.

Понедельник, 16 марта

* В кафе Кохтла-Ярвеской гимназии "KOHT37" в 18.00 - мастерская по изготовлению открыток. Руководитель Карин Кауп.

Среда, 18 марта

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по украшению предметов в технике mixed media.

Четверг, 19 марта

* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению брошей из молний и войлока. Плата за участие - 2 евро.

* В Тойласком общественном доме в 18.00 - салонный вечер: в гостях Михкель Рауд.

* В кафе Кохтла-Ярвеской гимназии "KOHT37" в 19.00 - вечер общего танца. Обучение танцу. Руководитель Айникки Сеппар.