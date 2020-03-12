Притча о дружбе и любви тролля и девочки-эльфа посреди фронтовых сражений

Имя режиссера Рейна Агура вписано золотыми буквами в историю эстонской культуры и в историю театра кукол всего бывшего Союза. Ему уже за восемьдесят, но он продолжает успешно работать - в конце февраля в таллиннском театре кукол с успехом прошла премьера новой постановки по новелле финского автора Юрьо Кокко "Песси и Иллюзия. Мой сон", а в предстоящее воскресенье ее можно увидеть в камерном зале Йыхвиского кукольного театра.

Юрьо Кокко был офицером финской армии, летом 1944 года во время Выборгско-Петрозаводской операции он написал сказку для взрослых, повествующую о дружбе и любви тролля Песси и девочки-эльфа Иллюзии посреди фронтовых сражений, которая отражает диалектику пессимизма и надежды. В 1963 году сказка была адаптирована автором для детей. Книга выдержала множество изданий и была переведена на многие языки. Легендарный эстонский режиссер Рейн Агур обратил на нее внимание еще в 80-х годах прошлого столетия и поставил первый спектакль по этой новелле. В прошлом году решил вернуться к этой теме, и в сотрудничестве с актрисой, кукольницей и художником Ириной Марьяпуу родилась уже совсем другая история...

- Это рассказ о бессмысленности войн и конфликтов вообще, - сказала Ирина Марьяпуу, - они часто рождаются на пустом месте. Если коротко, это образная сказка о том, как девочка-эльф и Песси спускаются на землю, где идет война. В корнях деревьев живут духи, и, находясь в параллельном мире людей, они пытаются разобраться между иллюзией и пессимизмом. Человек - посередине, герои с разных сторон познают мир людей и бессмысленность войны, кто как к этому относится... Когда Рейн предложил поработать с этим материалом, я представляла моноспектакль, и он согласился, хотя прежде такую форму не использовал. Но в процессе работы концепция изменилась, и в конце концов сложилось мнение, что Дух войны в исполнении Романа Максимука сложился как еще один цельный образ.

Война не уходит с повестки дня, ведь мы каждый день слышим сводки о боевых действиях. Создатели спектакля не обозначают место и время действия, а стараются показать бессмысленность войны как стихии, которую люди сами разжигают.

Инсценировку делал Рейн Агур, в спектакле использованы сюжеты из книг Таммсааре, ида-вируский поэт Влад Сумарок написал стихи к спектаклю.