Чт, 12.03.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Ребенок попал под машину
9-10 марта 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

10 марта в 7.34 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №5 на улице Герасимова в Нарве 43-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "Volkswagen Transporter", сбил переходившего дорогу девятилетнего мальчика. Ребенка доставили в Нарвскую больницу.

Ударившего мать мужчину забрали в полицию

10 марта полицию вызвали в квартиру на улице Кеск в Силламяэ, где 29-летний мужчина ударил свою 56-летнюю мать. Полиция задержала мужчину.

Мужчины подверглись насилию

9 марта полицию вызвали к развлекательному заведению на бульваре Виру в Силламяэ, где ударили 44-летнего мужчину. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В тот же день полицию вызвали на Таллиннское шоссе в Нарве, где ударили 22-летнего мужчину. Обстоятельства инцидента выясняются.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee. 

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