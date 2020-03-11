СВОДКА ПОЛИЦИИ: Ребенок попал под машину
10 марта в 7.34 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №5 на улице Герасимова в Нарве 43-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "Volkswagen Transporter", сбил переходившего дорогу девятилетнего мальчика. Ребенка доставили в Нарвскую больницу.
Ударившего мать мужчину забрали в полицию
10 марта полицию вызвали в квартиру на улице Кеск в Силламяэ, где 29-летний мужчина ударил свою 56-летнюю мать. Полиция задержала мужчину.
Мужчины подверглись насилию
9 марта полицию вызвали к развлекательному заведению на бульваре Виру в Силламяэ, где ударили 44-летнего мужчину. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В тот же день полицию вызвали на Таллиннское шоссе в Нарве, где ударили 22-летнего мужчину. Обстоятельства инцидента выясняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.