СВОДКА ПОЛИЦИИ: Ребенок попал под машину

Ударившего мать мужчину забрали в полицию

10 марта полицию вызвали в квартиру на улице Кеск в Силламяэ, где 29-летний мужчина ударил свою 56-летнюю мать. Полиция задержала мужчину.

Мужчины подверглись насилию

9 марта полицию вызвали к развлекательному заведению на бульваре Виру в Силламяэ, где ударили 44-летнего мужчину. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В тот же день полицию вызвали на Таллиннское шоссе в Нарве, где ударили 22-летнего мужчину. Обстоятельства инцидента выясняются.

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