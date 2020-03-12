ПЕРЕДОВИЦА: Городские центры нужно привести в порядок

Променады появились в Йыхви, Кохтла-Ярве, немного позднее также в Нарве и Силламяэ (в последнем, правда, реновирован бульвар Мере и строится береговой променад). Мы все ожидали, что появление красивых пешеходных зон запустит процесс общего благоустройства городского пространства и внешний облик городов начнет автоматически улучшаться.

Сейчас, по прошествии многих лет, приходится констатировать, что этого не произошло. Если не считать Нарву, где променад проходит не в городском пространстве, а вдоль берега реки, по обеим сторонам роскошных пешеходных зон в Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ открывается довольно печальная картина: дома с обшарпанными и разрушающимися фасадами, плачевное состояние которых благоустроенные променады лишь сильнее подчеркивают.

Самоуправления заняли удобную позицию, говоря, что речь идет о частной собственности, к которой самоуправления не имеют отношения. Однако собственники (квартирные товарищества) утверждают, что свои небольшие деньги им нужно тратить на более насущные работы (крыши, теплоизоляция и т.д.), чем покраска стен, и так обшарпанные дома продолжают ежиться вдоль шикарных променадов.