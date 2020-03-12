Премьер-министр Юри Ратас возглавил правительственную комиссию по борьбе с коронавирусом

В состав возглавляемой премьер-министром комиссии вошли министры юстиции, экономики, финансов, внутренних дел, социальных дел, иностранных дел, образования и обороны, а также государственный секретарь, сообщил в четверг премьер-министр Юри Ратас в выступлении перед Рийгикогу.

Задача комиссии заключается в решении ситуаций, возникающих в связи с распространением коронавируса, организации соответствующего взаимодействия между государственными органами и местными самоуправлениями, а также координации использования ресурсов и возможностей.

Комиссия наделена правом давать поручения учреждениям государственной власти и получать от них информацию о выполнении таких поручений. Комиссия может давать госучреждениям такие поручения в пределах их компетенции, установленной законом.

"Поскольку распространение вируса - комплексное явление, влияющее на разные сферы жизни в Эстонии, то реагированию на это необходимо уделять больше внимания, и делать это более сфокусированно, - обосновал Ратас создание комиссии. - В первую очередь, важно обеспечить эффективное и оперативное решение ситуаций, связанных с проблемами в экономике и здравоохранении. Кроме того, необходимо координировать взаимодействие учреждений и позаботиться о сведении к минимуму рисков, связанных с распространением вируса. Формат правительственной комиссии хорошо подходит для выполнения таких задач".

По словам премьер-министра, Департамент здоровья и другие профильные государственные учреждения ведут мониторинг эпидемиологической ситуации, предпринимают различные меры для предотвращения распространения вируса и проводят подготовительные мероприятия на тот случай, если вирус начнет распространяться.