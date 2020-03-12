В Ида-Вирумаа в ближайшие недели отменят многие запланированные мероприятия

Директор Йыхвиского центра культуры и интересов Анне Уттендорф сказала, что в четверг было принято решение отложить на более поздний период четыре намеченных на ближайшие недели крупных мероприятия, которые должны были пройти в Йыхвиском концертном доме.

В это воскресенье, 15 марта, не состоится детский вокальный конкурс "Йыхвиская певческая весна", на который зарегистрировались 54 участника и за которым обычно наблюдали в зале сотни слушателей.

Перенесут также намеченный на 20 марта молодежный праздник "Like Boom", запланированный на 24-26 марта Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров и день песен Ханса Хиндпере "Весна идет...", который должен был состояться 28 марта.

Анне Уттендорф сказала, что на всякий случай пришлось перенести эти четыре мероприятия. "Мы должны все же беречь себя и своих детей. Лучше испугаться, чем потом каяться", - отметила она.

Она сказала, что все четыре отложенных мероприятия все же хотят провести в нынешнем году. "Посмотрим, когда пойдет на спад вспышка вируса, и тогда постараемся подогнать дни проведения мероприятий к планам концертного дома".

Кохтла-Ярвеский центр культуры отменяет конкурс "Viru Ooper" ("Вируская опера"), который должен был состояться 24-26 марта и на который ожидались участники и из других стран. По словам директора центра Светланы Коротковой, в четверг в первой половине дня еще не было также ясно, состоится ли в субботу театральный спектакль "Аккомпаниатор" с участием известных российских актеров Ларисы Лужиной, Сергея Никоненко и других, на который продано сотни билетов.

"Eesti Kontsert" сообщил, что до конца марта отменяет все крупные концерты и концерты зарубежных исполнителей в своих четырех концертных домах. В Йыхвиском концертном доме отменяются запланированный на 19 марта в рамках концертной серии "И как исполнитель" концерт "Дань уважения Георгу Отсу" и намеченный на 23 марта концерт "Entel-tentel 50".

До 1 апреля отменяются все школьные концерты по всей Эстонии. Билеты на отменяемые концерты можно будет вернуть до 17 апреля.

Фонд интеграции отменяет намеченную на субботу, 14 марта, в Кохтла-Ярве ярмарку эстонского языка "KU-КУ" в связи с рекомендацией правительства отложить на потом публичные мероприятия с числом участников более 100 человек.

Партия реформ сообщила, что отменяет в эту пятницу визит своей парламентской фракции в Ида-Вирумаа, в ходе которого олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи должна была провести в Йыхвиской гимназии урок физкультуры, а бывший премьер-министр Таави Рыйвас - урок обществоведения.