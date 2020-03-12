Кохтла-ярвеская кризисная комиссия рекомендует отменить мероприятия с участием более ста человек

Собравшаяся в четверг во второй половине дня кризисная комиссия дала рекомендацию с целью уменьшения риска заражения коронавирусом начиная с сегодняшнего дня не проводить мероприятия, в которых участвует больше ста человек, и отказаться от всех мероприятий с участием иностранцев.

Работникам, которые возвращаются из стран, объявленных очагами распространения коронавируса (по состоянию на сегодняшний день это Италия, Китай, Южная Корея, Иран), а также из других стран со значительным количеством случаев заражения, следует предложить остаться на домашнем карантине в течение двух недель.

Подведомственные горуправлению учреждения советуют снабдить моющими и дезинфицирующими средствами и разъяснить людям необходимость пользования этими средствами.

Кризисная комиссия решила, что в детсадах и школах не будут проводить мероприятия и экскурсии, которые могут поставить под угрозу здоровье детей. "В связи с распространением вируса комиссия решила отменить все зарубежные командировки, запланированные в горуправлении и подведомственных учреждениях. Для сокращения личных контактов рабочие проблемы по возможности следует решать по телефону или э-почте", - сообщила кризисная комиссия.

Горожанам, особенно лицам, входящим в группу риска (люди старшего возраста и люди с хроническими заболеваниями), рекомендуют избегать участия в публичных и крупных мероприятиях и соблюдать правила личной гигиены.

Горуправление отменило запланированный на 26 марта торжественный прием в честь новорожденных.