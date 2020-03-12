Алутагузеская волость на десять дней закрывает школу, детсад и несколько волостных учреждений

Алутагузеская волостная кризисная комиссия решила для предупреждения угрозы распространения коронавируса закрыть с пятницы на десять дней Ийзакускую гимназию, детсад, молодежный центр и несколько других волостных учреждений.
После закончившегося в 16 часов собрания кризисная комиссия сообщила, что из-за угрозы коронавируса в качестве профилактической меры с 13 по 23 марта закрывают ийзакуский детсад "Kurekell" (в том числе филиал в Тудулинна), Ийзакускую гимназию (в том числе ученический дом), Ийзакуский молодежный центр, Ийзакускую школу искусств, Ийзакуский приходской музей, Ийзакускую контору Алутагузеского волостного управления и волостные общественные бани.
Алутагузеский попечительский центр и Ийзакуский попечительский центр будут на карантине 13-23 марта.
Волостной старейшина Тауно Выхмар сказал "Северному побережью", что такие строгие ограничения вводятся с профилактической целью вследствие реального контакта одной ийзакуской семьи с человеком, у которого выявили коронавирус. Этот контакт имел место на отмечавшемся недавно в Выру юбилее. "У этой семьи взяли анализы, но результат еще неизвестен. Но сегодня такой факт имеется", - сказал Выхмар, объясняя, почему ограничение касается прежде всего ийзакуских учреждений.
Мяэтагузеские школа и детсад продолжат работу.
Перед заседанием кризисной комиссии Алутагузеское волостное управление решило на сегодняшнем заседании приостановить для предотвращения распространения коронавируса проведение запланированных в волости мероприятий.
В соответствии с распоряжением, Алутагузеское волостное управление и подведомственные ему учреждения не будут отправлять своих работников в зарубежные командировки. Экскурсии за рубеж проводиться не будут, как не будут принимать и зарубежных гостей.
В соответствии с распоряжением волостного управления, работники, вернувшиеся из зарубежной поездки, должны 14 дней оставаться дома. Им следует договориться с работодателем о возможности дистанционной работы либо оформить отпуск.
Родители, которые находились в зарубежной поездке, не должны отправлять своих детей в школу или детсад в течение 14 календарных дней. "Школам следует организовать учебную работу дистанционно. Детские учреждения не должны допускать к учебной работе и деятельности в кружках детей, прибывающих из зарубежных поездок", - написано в распоряжении волостного управления.
Подведомственные волостному управлению учреждения обязаны обеспечить в своих зданиях наличие дезинфицирующих средств.
Распоряжение вступило в силу с момента объявления и будет действовать до того момента, как вступит в силу изменяющее его распоряжение.
По словам координатора культурной работы Алутагузеского центра по интересам Эле-Рийн Кулламя-Головин, из запланированных на ближайшее время крупных мероприятий отложен будет, например, конкурс песни "Viisiratas", который должен был пройти 21 марта в Ийзакуском народном доме; отменят также пасхальный рынок, намеченный на 10 апреля в Ийзакуском народном доме.
В случае дополнительных вопросов кризисная комиссия рекомендует звонить по телефонам: 501 3506 (волостной старейшина Тауно Выхмар), 5855 2996 (помощник волостного старейшины Кайри Соомер), 5340 9362 (помощник волостного старейшины Олег Кузнецов), 5305 5229 (волостной секретарь Лехти Таргияйнен).