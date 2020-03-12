В спортшколе и спортхолле Йыхви отменяются все соревнования

Исполняющая обязанности директора спортшколы Тамара Луйгас сказала, что в пятницу в Йыхвиском волостном управлении состоится собрание представителей школ и школ по интересам, на котором обсудят организацию тренировок и прочую дальнейшую деятельность. Однако первоначально приняли решение приостановить в Йыхвиском спортхолле проведение всех соревнований, а также не отправлять учащихся спортшколы на соревнования.