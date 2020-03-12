В спортшколе и спортхолле Йыхви отменяются все соревнования

Йыхвиская спортшкола отменяет все запланированные в спортхолле мероприятия и до конца апреля не будет отправлять своих учеников ни на одно из соревнований.
Исполняющая обязанности директора спортшколы Тамара Луйгас сказала, что в пятницу в Йыхвиском волостном управлении состоится собрание представителей школ и школ по интересам, на котором обсудят организацию тренировок и прочую дальнейшую деятельность. Однако первоначально приняли решение приостановить в Йыхвиском спортхолле проведение всех соревнований, а также не отправлять учащихся спортшколы на соревнования.
Запланированные в Йыхвиском спортхолле соревнования, которые отменяются в связи с угрозой распространения коронавируса:
* Пятница, 13 марта, волейбол, мальчики, класс А, Йыхви - Тарту
* Воскресенье, 15 марта, баскетбол, Ида-Вирумаа, первая лига, "Jõhvi Kossutiim" - "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium"
* Пятница, 20 марта, волейбол, девочки, класс А, Йыхви - Вильянди
* Воскресенье, 22 марта, народная лига Йыхви по настольному теннису, II этап
* Понедельник, 23 марта, баскетбол, Ида-Вирумаа, первая лига, "Jõhvi Kossutiim" - БК "Нарва"
* Пятница, 27 марта, баскетбол, Эстония, первая лига, БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Viking Window" (Пайде)
* Вторник, 14 апреля, волейбол, женский чемпионат
* Суббота, 18 апреля, корона, открытый чемпионат Йыхвиской волости, IV этап