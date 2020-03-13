Майлис Репс: С понедельника все школы в Эстонии закроются

Министр образования и науки Майлис Репс в интервью "Актуальной камере" (ETV) подтвердила, что с понедельника закроются все школы, центры профобразования, университеты и школы по интересам. Это значит, что учебная работа перейдет в заочный или домашний режим.

Детские сады первоначально останутся открытыми, но правительство советует при возможности оставлять детей дома.

Дальше вопрос открытия детсадов будет решаться в зависимости от ситуации.

Министр пояснила, что решение кризисной комиссии действует до тех пор, когда ситуация не нормализуется. Каждые две недели правительство будет решать, продолжать или нет применять чрезвычайные меры.

В передаче "Первая студия" Репс сказала, что согласно решению правительства закроются музеи, кино и театры. Также правительство просит перенести большие частные мероприятия.

По словам Репс, принципиально решено, что большие мероприятия ограничиваются, школы закрываются, на границах снова восстанавливается контроль.

"Чрезвычайное положение в Эстонии ранее никогда не объявляли, это особая ситуация", - добавила министр.