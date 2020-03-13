Сб, 14.03.2020
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В Ида-Вирумаа коронавирус обнаружен у троих человек
Все трое - жители Ийзаку

Сегодня во второй половине дня йыхвиский Вauhof был закрыт.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В течение пятницы выяснилось, что в Ида-Вирумаа инфицированы коронавирусом три человека. Все они - жители Ийзаку.

Коронавирус распространился и в Ида-Вирумаа - в Йыхви выявили коронавирус у менеджера по продажам Bauhof. Об этом сообщает портал rus.delfi.ee.

В Bauhof сообщили Delfi, что информация об инфицированном сотруднике магазина в Йыхви поступила сегодня. Было принято решение закрыть магазин на карантин.

Инфицированный сотрудники находится на домашнем лечении и поддерживает связь с Департаментом здоровья.

Он занимался административной работой, поэтому не контактировал с клиентами.

Всех остальных сотрудников магазина Bauhof в Йыхви попросили немедленно отправиться домой и связаться либо с семейным врачом, либо с Департаментом здоровья. Сотрудники проведут 14 дней дома на карантине и не будут посещать общественные места.

Магазин откроется лишь тогда, когда там будет проведена дезинфекция.

Кроме того, анализ взятых у двух постоянных жителей Ийзаку проб показал, что оба больны коронавирусом. В настоящее время проводится проверка здоровья людей, входящих в круг общения заболевших.

Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар подтвердил, что все трое зараженных идавирусцев, в том числе и работник йыхвиского Bauhof, являются жителями Ийзаку, которые на прошлых выходных присутствовали на юбилее в Вырумаа, где были заражены несколько человек из разных регионов Эстонии.

В Эстонии на данный момент почти 80 зараженных.

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