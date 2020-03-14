ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Юри Ратас

Юри Ратас стал премьер-министром в конце 2016 года в числе прочего благодаря тому, что незадолго до этого на выборах президента Эстонского олимпийского комитета он уступил один голос Урмасу Сыырумаа. Если тогда была причина полагать, что век Ратаса в качестве главы правительства будет недолгим, то чем дальше, тем больше подтверждается обратное.