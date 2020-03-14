ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Юри Ратас

Юри Ратас стал премьер-министром в конце 2016 года в числе прочего благодаря тому, что незадолго до этого на выборах президента Эстонского олимпийского комитета он уступил один голос Урмасу Сыырумаа. Если тогда была причина полагать, что век Ратаса в качестве главы правительства будет недолгим, то чем дальше, тем больше подтверждается обратное.
В истории и памяти народа закрепляются прежде всего те руководители правительства, которые управляют страной в кризисной ситуации. Для воспрепятствования распространению коронавируса правительство Ратаса предприняло необычный шаг и объявило чрезвычайное положение, которое в последний раз действовало в Эстонии короткое время в начале 1992 года при правительстве Эдгара Сависаара.
С управлением нынешним кризисом правительство Ратаса справляется так, что и у оппозиции по большому счету нет повода в чем-то его упрекнуть. Надеемся, так будет и дальше и Ратас не использует те возможности, которые дает чрезвычайное положение, неумеренно и необоснованно.
Вместе с тем, когда наступает кризис, нельзя говорить общие слова о связности общества, общество ждет конкретных сообщений и инструкций.