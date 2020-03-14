Распоряжение: правительство распространило кризисные ограничения на сферу досуга

Распоряжение № 29 от 14 марта 2020 года Распоряжение руководителя чрезвычайного положения в связи с введением ограничений на деятельность учреждений общественного назначения.

В соответствии с введенным по распоряжению Правительства Эстонской Республики № 76 от 12 марта 2020 года «Об объявлении чрезвычайного положения на административной территории Эстонской Республики» чрезвычайным положением руководитель чрезвычайного положения постановляет:

1. На основании п. 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях ввести ограничение на свободное передвижение в следующих учреждениях общественного назначения: спортзалы, тренажерные залы, бани и сауны, спа, спортклубы, плавательные бассейны, водные центры, центры дневного досуга и детские игровые комнаты.

2. Указанное в пункте 1 ограничение не распространяется на работников вышеупомянутых учреждений.

3. Указанное в пункте 1 ограничение не распространяется на учреждения, которые оказывают социальную и медицинскую помощь, а также услуги суповой кухни. Ограничение не распространяется и на учреждения, которые обеспечивают продуктами питания неимущих людей, оказывают попечительские услуги, услуги по оказанию помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья и лечебно-реабилитационные услуги.

4. Указанные меры действуют до изменения настоящего распоряжения и степень их целесообразности будет оцениваться не реже, чем каждые две недели.

5. Владельцам средств массовой информации и предприятиям электронной и телекоммуникационной связи опубликовать настоящее распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно. 6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. Настоящим распоряжением устанавливаются конкретные меры по защите жизни и здоровья людей и доминирующих общественных интересов, которые необходимы для пресечения распространения вируса. Обоснования и доводы приводятся в пояснительной записке. Пояснительная записка к распоряжению будет опубликована на домашней странице Правительства Эстонской Республики. В случае невыполнения соответствующих установленным требованиям мер применяются указанные в п. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране правопорядка средства административного принуждения. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма принудительного денежного взыскания составляет 2000 евро. Распоряжение можно оспорить в порядке, утвержденном Административно-процессуальным кодексом.