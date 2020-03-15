Эстония временно восстанавливает пограничный контроль на всей государственной границе

"Правительство решило, чтобы остановить распространение коронавируса и защитить здоровье жителей Эстонии временно восстановить пограничный контроль по всей границе, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Разумеется, в Эстонию по-прежнему смогут вернуться все жители страны и их близкие родственники".

"Это означает, что Эстония закрывает границу, но есть ряд практических исключений", - добавил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Кроме того, в Эстонию пропускается транспорт, занимающийся международными перевозками товаров (в том числе продовольственных и медицинских), в том случае, если у них отсутствуют симптомы коронавируса COVID-19. Также пропускаются люди, оказывающие важные для жизни услуги, например, поставщики топлива.

"В Эстонии достаточные запасы продовольствия, как на складах магазинов, так и в государственном резерве. Поэтому нет причин опасаться нехватки продуктов питания или товаров первой необходимости. В магазинах есть смысл разом покупать только то, что действительно нужно", - отметил Ратас.

Через Эстонию разрешается проехать иностранцам, чтобы добраться до своей родной страны, в том случае, если у них нет симптомов короновируса COVID-19.

Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни.

Ограничений на выезд из страны введено не было.

На кабинетном совещении поддержали требование, чтобы все лица, въезжающие в страну с 17 марта, провели две недели в изоляции. Государство также призывает не ездить в другие страны, поскольку там можно попасть в карантин.

Временные ограничения на пересечение границы вводятся до того момента, пока они не будут изменены. Необходимость продления ограничений будет пересматриваться каждые две недели.

Если у жителей Эстонии возникнут проблемы с возвращением домой, им необходимо будет позвонить на горячий круглосуточный телефон консульской помощи: +372 53 01 9999

Распоряжение о временном пограничном контроле на всем протяжении государственной границы правительство утвердит на электронном заседании в воскресенье.