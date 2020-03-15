В Ида-Вирумаа число зараженных коронавирусом возросло до четырех

Руководитель Идаского регионального отделения Департамента здравоохранения Марье Муузикус в воскресенье утром сказала "Северному побережью", что все четверо зараженных являются жителями Ийзаку. Трое из них на прошлых выходных были на праздновании юбилея в Вырумаа, где, как выяснилось позже, присутствовал и зараженный коронавирусом. Один житель Ийзаку заразился при тесном контакте с приехавшим из Вырумаа.

По словам Муузикус, существует опасение, что число зараженных в Ийзаку может увеличиться. "Круг людей, которые были в тесном контакте с ними, известен. Пробы некоторых, кто был в тесном контакте, оказались негативными", - сказала Муузикус. По ее словам, вирус не распространияется автоматически на всех, кто находится в тесном контакте.

Она добавила, что нет смысла брать пробы абсолютно у всех, кто был в тесном контакте. "Может случиться так, что при взятии пробы, когда еще нет симптомов, результат будет неточным. Стоит подождать 14 дней", - сказала она.

Департамент здравоохранения в воскресенье сообщил, что 8 случаев заражения из 135 по всей Эстонии обнаружены в Вирумаа. Марье Муузикус пояснила: это означает, что данные 8 образцов были проанализированы в Ида-Вируской центральной больнице, куда доставляются пробы и из других регионов. Из восьми положительных проб четыре из Ида-Вирумаа, одна из Ляэне-Вирумаа и три из Харьюмаа.

В пятницу коронавирус был выявлен у менеджера по продажам йыхвиского магазина Bauhof. Администрация приняла решение закрыть магазин на карантин. Инфицированный сотрудники находится на домашнем лечении и поддерживает связь с Департаментом здоровья. Он занимался административной работой, поэтому не контактировал с клиентами.