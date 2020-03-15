Департамент здоровья более не считает целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания

Система здравоохранения Эстонии переведена на второй уровень готовности, что позволяет медицинским учреждениям переносить плановое лечение пациентов и сосредоточиться на людях с тяжелыми заболеваниями, сообщает портал rus.err.ee. Скорая помощь также сейчас отдает приоритет обслуживанию людей с тяжелыми симптомами.

Разделение иностранных государств на категории пониженного и повышенного заражения коронавирусом больше нецелесообразно, потому что вирус распространился во все страны ЕС и высокий риск заражения присутствует в любом скоплении людей. В связи с этим жителям Эстонии рекомендуется избегать любых поездок и пребывания в местах скопления людей.

На данном этапе основной приоритет в Эстонии - не допустить распространения вируса среди групп риска (пожилых и хронически больных людей). Большое значение имеет информирование населения о профилактике вирусных заболеваний.

Департамент здоровья повысил оценку риска широкого распространения коронавируса Covid-19 в Эстонии с низкой до средней.