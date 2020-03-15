Департамент здоровья более не считает целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания
Департамент здоровья сообщил в воскресенье, что с учетом растущего распространения вируса, более не считается целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания, необходимо сосредоточиться на группах риска, работниках здравоохранения и других жизненно важных сфер.
Система здравоохранения Эстонии переведена на второй уровень готовности, что позволяет медицинским учреждениям переносить плановое лечение пациентов и сосредоточиться на людях с тяжелыми заболеваниями, сообщает портал rus.err.ee. Скорая помощь также сейчас отдает приоритет обслуживанию людей с тяжелыми симптомами.
Разделение иностранных государств на категории пониженного и повышенного заражения коронавирусом больше нецелесообразно, потому что вирус распространился во все страны ЕС и высокий риск заражения присутствует в любом скоплении людей. В связи с этим жителям Эстонии рекомендуется избегать любых поездок и пребывания в местах скопления людей.
На данном этапе основной приоритет в Эстонии - не допустить распространения вируса среди групп риска (пожилых и хронически больных людей). Большое значение имеет информирование населения о профилактике вирусных заболеваний.
Департамент здоровья повысил оценку риска широкого распространения коронавируса Covid-19 в Эстонии с низкой до средней.
Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице Департамента здоровья в Facebook.