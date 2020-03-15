Нарвитян просят воздержаться от пересечения границы без критической необходимости

"Среди местных жителей, направляющихся в Россию пешком или на машине, много пожилых людей, кто находится к группе риска. Они больше подвержены опасности заражения. Не надо подвергать опасности ни себя, ни других людей из-за покупки каких-то товаров. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких и отложите посещение соседнего города", - сказал руководитель бюро пограничной службы.

Сейчас время ожидания в очереди для пешеходов в Нарвском пограничном пункте составляет 1-1,5 часов.

Советник отделения слежения и контроля за инфекционными заболеваниями департамента здоровья Ирина Донченко сказала, что в ситуации, когда в одном месте одновременно находится большое число людей, увеличивается и риск распространения вирусов.

"В очереди люди находятся близко друг к другу. Такое расстояние идеaльно для распространения разных капельных инфекций. Пожилые люди, у кого вследствие вирусных инфекций могут возникнуть особенно серьезные осложнения, должны сейчас быть очень осторожными и избегать большого скопления людей", - сказала Ирина Донченко.