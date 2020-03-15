Нарвитян просят воздержаться от пересечения границы без критической необходимости

Департамент полиции и погранохраны и Департамент здоровья советуют людям, которые часто посещают Россию, пересекая границу через Нарвский пограничный пункт, воздержаться от этого, чтобы уменьшить риск заражения вирусом и не создавать очереди на границе. Об этом сообщает портал rus.err.ee.
"Среди местных жителей, направляющихся в Россию пешком или на машине, много пожилых людей, кто находится к группе риска. Они больше подвержены опасности заражения. Не надо подвергать опасности ни себя, ни других людей из-за покупки каких-то товаров. Пожалуйста, позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких и отложите посещение соседнего города", - сказал руководитель бюро пограничной службы.
Сейчас время ожидания в очереди для пешеходов в Нарвском пограничном пункте составляет 1-1,5 часов.
Советник отделения слежения и контроля за инфекционными заболеваниями департамента здоровья Ирина Донченко сказала, что в ситуации, когда в одном месте одновременно находится большое число людей, увеличивается и риск распространения вирусов.
"В очереди люди находятся близко друг к другу. Такое расстояние идеaльно для распространения разных капельных инфекций. Пожилые люди, у кого вследствие вирусных инфекций могут возникнуть особенно серьезные осложнения, должны сейчас быть очень осторожными и избегать большого скопления людей", - сказала Ирина Донченко.
Сейчас при переceчение границы со стороны РФ в Эстонию всех просят заполнить декларацию здоровья, при необходимости проверяется температура человека и ему задаются дополнительные вопросы