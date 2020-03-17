Как поговорить с ребенком о коронавирусе

Пандемия коронавируса COVID-19 вызывает в меньшей или большей степени смятение и страх у всех людей. Детям сложнее, чем взрослым, понять происходящее и отличить достоверную информацию от ложной. Задача родителей в том, чтобы помочь в этом своим детям.
Нет смысла скрывать от ребенка то, что происходит в мире. Дети все равно услышат это - по телевизору, по радио, от других взрослых или детей, заметив тревогу или разговор родителей. Лучше в домашних условиях удовлетворить любопытство ребенка, повысить осведомленность и уменьшить беспокойство.
Дети по-разному реагируют на тревожные события - кто-то шутит и радуется выходным дням, кто-то беспокоится из-за боязни заболеть или умереть. Одни дети становятся капризными, другие необщительными, третьи становятся чрезмерно энергичными. Тем не менее при данных событиях все дети нуждаются в разъяснениях и поддержке своих родителей.
Информация о коронавирусе, предоставляемая ребенку, должна быть достоверной, конкретной и соответствующей возрасту. Разговаривать нужно спокойно и ободряюще. Например, мы можем объяснить: "В мире очень много вирусов, и иногда мы заболеваем при воздействии некоторых вирусов. Как правило, вирусы вызывают, к примеру, кашель, насморк, высокую температуру и недомогание. Наше тело способно бороться с вирусами, и в большинстве случаев мы вскоре выздоравливаем. О текущем распространении коронавируса так много говорят потому, что он быстро распространяется по всему миру и является совершенно новым. Против этого вируса еще не изобретены лекарства или вакцина". Избегайте спекуляций, теорий заговора и лишних деталей в разговоре с ребенком, так как они могут его запутать и напугать.
Если ребенок тревожный, то сначала мы можем ребенка выслушать. Пусть он расскажет о том, что он слышал в детском саду, школе или от друзей, что его беспокоит, чего он боится.
Затем мы можем подкорректировать знания ребенка. Например, ребенок, возможно, слышал, что многие бабушки и дедушки умирают, или о том, что если школу закроют, то ребенок безнадежно отстанет в учебе. Мы можем успокоить ребенка фактами, которые нам известны на данный момент: "Сейчас еще никто в Эстонии не умер из-за коронавируса, и у нас нет оснований бояться, что с кем-то в нашей семье случится что-то плохое. Мы можем этому воспрепятствовать, если будем правильно мыть руки, соблюдать чистоту, оставаться вместе дома и отдыхать. Когда школа закрыта, мы будем учиться дома, учителя будут обучать нас по компьютеру".
Правило кулака гласит: если ребенок умеет спрашивать, то он готов к ответу. Поэтому обязательно отвечайте на все вопросы, не игнорируйте и не обманывайте, но отвечайте на уровне соответствующего возраста.
Ребенок может спросить, что такое коронавирус. Описание коронавируса можно объяснить ребенку простыми словами, что это микроб, который при попадании внутрь человека может вызвать плохое самочувствие. Вы вместе можете вспомнить, как когда-то раньше предыдущий вирус повлиял на самочувствие ребенка или когда болел какой-то друг, и объяснить, что примерно то же самое может случиться с коронавирусом.
К этому можно добавить, что у некоторых людей появляются высокая температура и кашель, некоторые просто чувствуют себя немного больными и уставшими, а у некоторых возникает сильный кашель, из-за которого им становится трудно дышать. Важно заметить, как много информации достаточно ребенку и в какой момент информация становится слишком подробной или сложной.
Если ребенок хочет знать, как распространяется коронавирус, можно сказать, что когда человек чихает или кашляет, из него вылетают микробы. Здоровый человек может заболеть, если эти микробы каким-то образом попадут в него. Поскольку эти микробы могут попасть нам на руки, то очень важно мыть руки, чтобы микробы не попали к нам внутрь при еде или при прикосновении руками к лицу.
Если ребенок спрашивает, убивает ли коронавирус, можно отметить, что как при других заболеваниях, так и при коронавирусе некоторые люди умирают, однако тех, кто выздоровел, гораздо больше. Врачи проводят огромную работу, для того чтобы заболевшие люди выздоровели.
Ребенок получает поддержку, когда разговор фокусируется на определенных правилах, которые ребенок может сам создать для себя и своей семьи. Например, вы можете обговорить, как и когда мыть руки. Обязательно покажите свой пример поддержания правил гигиены. Если в детском саду или школе введены новые правила, их тоже обсудите дома.
Информация о коронавирусе, предоставляемая ребенку, должна быть достоверной, конкретной и соответствующей возрасту. Разговаривать нужно спокойно и ободряюще.
Родители могут ограничить доступ ребенка к новостям и спекуляциям в СМИ и интернете. Постоянное отслеживание распространения вируса, числа и места заражения слишком обременительно для ребенка, а быстро меняющаяся и отличающаяся по содержанию информация трудно воспринимаема для ребенка.
Мы можем показать пример детям, если сами будем оставаться внешне спокойными. Детская тревога часто связана с родительской тревогой. Когда родители много говорят о коронавирусе очень тревожным тоном, постоянно поднимая тему и проверяя новости, ребенок тоже становится тревожным. Поскольку взрослые способны контролировать свои чувства лучше, чем дети, роль родителя заключается в том, чтобы следить за своими эмоциями и поведением и создавать домашнюю обстановку, в которой все члены семьи могут отдохнуть от своих переживаний.
В случае всевозможных беспокойств, тревожных новостей и неспокойных времен детям помогает большое внимание со стороны родителя, когда они могут проводить больше времени вместе со своим родителем. У более младших детей легкие страхи смягчаются совместными играми, творческими действиями и симуляциями, которые могут ребенка рассмешить.
Важно не создавать страх и панику, а подчеркивать в своих беседах и предостережениях то, что все люди могут сделать, для того чтобы не заразиться или не заразить других.