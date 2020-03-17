Как поговорить с ребенком о коронавирусе

Нет смысла скрывать от ребенка то, что происходит в мире. Дети все равно услышат это - по телевизору, по радио, от других взрослых или детей, заметив тревогу или разговор родителей. Лучше в домашних условиях удовлетворить любопытство ребенка, повысить осведомленность и уменьшить беспокойство.

Дети по-разному реагируют на тревожные события - кто-то шутит и радуется выходным дням, кто-то беспокоится из-за боязни заболеть или умереть. Одни дети становятся капризными, другие необщительными, третьи становятся чрезмерно энергичными. Тем не менее при данных событиях все дети нуждаются в разъяснениях и поддержке своих родителей.

Информация о коронавирусе, предоставляемая ребенку, должна быть достоверной, конкретной и соответствующей возрасту. Разговаривать нужно спокойно и ободряюще. Например, мы можем объяснить: "В мире очень много вирусов, и иногда мы заболеваем при воздействии некоторых вирусов. Как правило, вирусы вызывают, к примеру, кашель, насморк, высокую температуру и недомогание. Наше тело способно бороться с вирусами, и в большинстве случаев мы вскоре выздоравливаем. О текущем распространении коронавируса так много говорят потому, что он быстро распространяется по всему миру и является совершенно новым. Против этого вируса еще не изобретены лекарства или вакцина". Избегайте спекуляций, теорий заговора и лишних деталей в разговоре с ребенком, так как они могут его запутать и напугать.

Если ребенок тревожный, то сначала мы можем ребенка выслушать. Пусть он расскажет о том, что он слышал в детском саду, школе или от друзей, что его беспокоит, чего он боится.

Затем мы можем подкорректировать знания ребенка. Например, ребенок, возможно, слышал, что многие бабушки и дедушки умирают, или о том, что если школу закроют, то ребенок безнадежно отстанет в учебе. Мы можем успокоить ребенка фактами, которые нам известны на данный момент: "Сейчас еще никто в Эстонии не умер из-за коронавируса, и у нас нет оснований бояться, что с кем-то в нашей семье случится что-то плохое. Мы можем этому воспрепятствовать, если будем правильно мыть руки, соблюдать чистоту, оставаться вместе дома и отдыхать. Когда школа закрыта, мы будем учиться дома, учителя будут обучать нас по компьютеру".

Правило кулака гласит: если ребенок умеет спрашивать, то он готов к ответу. Поэтому обязательно отвечайте на все вопросы, не игнорируйте и не обманывайте, но отвечайте на уровне соответствующего возраста.

Ребенок может спросить, что такое коронавирус. Описание коронавируса можно объяснить ребенку простыми словами, что это микроб, который при попадании внутрь человека может вызвать плохое самочувствие. Вы вместе можете вспомнить, как когда-то раньше предыдущий вирус повлиял на самочувствие ребенка или когда болел какой-то друг, и объяснить, что примерно то же самое может случиться с коронавирусом.