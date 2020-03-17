ОДИН ВОПРОС: Как самоуправления готовятся помогать пожилым?

- Мы обсуждали в понедельник, что делать в такой ситуации. Если прежде волостные работники по уходу на дому занимались только договорными клиентами, то теперь мы открыты всем нуждающимся в помощи одиноким пожилым людям, которым нужно принести из магазина товары. Часть рабочей нагрузки отпадает за счет того, что запланированные визиты к врачу придется отменить, поскольку клиенты услуги ухода на дому являются группой риска. Самый большой вопрос - как обеспечить то, чтобы наши работники по уходу на дому, которые каждый день контактируют с людьми, уберегли себя и сами оставались здоровыми.