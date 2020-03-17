СВОДКА ПОЛИЦИИ: Двое мужчин избили третьего
15 марта полиция получила вызов в квартиру на улице Яанику в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, где 46-летний и 47-летний мужчины били 48-летнего. Полиция задержала бивших.
Ночная кража спиртного в Йыхви
16 марта в 00.30 полиция получила сообщение, что из магазина, расположенного на Тартуском шоссе в Йыхви, украли алкоголь. Ущерб уточняется.
Поймали магазинного вора
15 марта в полицию сообщили, что 50-летний мужчина украл из магазина, расположенного на Таллиннском шоссе в Нарве, товаров примерно на 40 евро. Мужчину задержали и передали полиции.
Грабитель в маске в магазине
13 марта полиция получила сообщение, что в магазин на улице Калда в Силламяэ вошел мужчина в маске, который начал размахивать похожим на оружие предметом и требовать денег. Продавец не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.