СВОДКА ПОЛИЦИИ: Двое мужчин избили третьего

Ночная кража спиртного в Йыхви

16 марта в 00.30 полиция получила сообщение, что из магазина, расположенного на Тартуском шоссе в Йыхви, украли алкоголь. Ущерб уточняется.

Поймали магазинного вора

15 марта в полицию сообщили, что 50-летний мужчина украл из магазина, расположенного на Таллиннском шоссе в Нарве, товаров примерно на 40 евро. Мужчину задержали и передали полиции.

Грабитель в маске в магазине

13 марта полиция получила сообщение, что в магазин на улице Калда в Силламяэ вошел мужчина в маске, который начал размахивать похожим на оружие предметом и требовать денег. Продавец не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.

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