Ида-вируские турфирмы переживают трудные времена и надеются на помощь государства

Все работники йыхвиского турагентства "Lonso" находятся сейчас на рабочих местах, но просят своих клиентов в ближайшие недели выбирать способы виртуального общения - через соцсети или по телефону.

- Мы доступны 24 часа в сутки, - уверяет директор "Lonso" Надежда Денисова. - Паники ни у кого нет, мы на связи и готовы отвечать на вопросы и помочь перебронировать путешествие. К счастью, все туроператоры, с которыми мы работаем, дали возможность перебронировки путешествий на удобное для людей время. Вернуть деньги не получится - операторы уже оплатили гостиницы, поэтому вернуть деньги полностью не получится. Все вопросы решаются, люди с пониманием относятся к ситуации и никаких претензий к нам ни от кого не поступало.

Все отдыхающие, кто бронировал путешествие через "Lonso" в Египет и на Тенерифе, вернулись на прошлой неделе и, по словам Надежды, отклики об отдыхе только положительные, говорили, что там все спокойно. Большое количество людей планировало улететь на отдых с 18 по 25 марта, но, как известно, отдых придется отложить.

- Сейчас одна пара с маленьким ребенком находится в Хургаде, они должны к среде вернуться в Эстонию, - заметила Надежда. - Мы связывались с ними, настроение прекрасное и не хотят прерывать свое путешествие, но придется это сделать, так как потом улететь будет не на чем. Но они тоже не пострадают - оператор обещает компенсировать им незаконченный отдых.

Сезон обещал быть отличным

Руководитель фирмы "Viru Reisid" Анатолий Мянни сказал, что так как их автобусные поездки начинаются только в апреле, за границей у них на данный момент туристов нет, тем не менее предприятие тоже несет большие убытки.

- Сезон обещал быть прекрасным, только на весенние каникулы было запланировано десять рейсов в Беларусь, Чехию, Голландию и так далее, - поделился он. - Надеюсь, что две-три поездки все-таки получатся, потому что желающие есть. Но ситуация каждый день меняется, будем наблюдать. Например, Чехия пока не закрывает границу для Прибалтики. Коронавирус крепко по нам ударил: в "Viru Reisid" заняты около десяти человек, и все мы живем с этих рейсов - зимнее время уходит на подготовку, а с весны до осени активно катаем путешественников.

По словам Мянни, многие группы были уже укомплектованы, гостиницы забронированы, деньги уплачены и не все заявки можно аннулировать.

- К счастью, большинство с пониманием относятся и не требуют стопроцентного возврата денег, но есть и такие, кого не интересуют наши убытки. Каждую ситуацию рассматриваем индивидуально и ищем варианты решения.

Нарвитяне закрылись дома

Руководитель нарвской фирмы "Meridian Travel" Ольга Жукаускене сказала, что за 12 лет деятельности в туристическом бизнесе они пережили немало катаклизмов: горящий вулкан нарушал полеты, возникали сложности из-за банкротства партнеров-операторов и прочее. Но проблемы такого масштаба, который создал коронавирус, для турпредприятий впервые.

- Случалось, что собственными деньгами покрывали убытки, чтобы не потерять доверие клиентов, - рассказывает Ольга. - На этот раз проблемы слишком масштабны, и мы очень надеемся на поддержку государства, потому что весь туристический бизнес понес огромный ущерб. И сколько еще понесет! Мы приняли решение работать дома, документы не принимаем и не выдаем, а общение с клиентами происходит постоянно - телефоны у сотрудников красные от звонков, люди волнуются, но ситуацию воспринимают адекватно и соглашаются на перебронировку своих полетов на лето или следующий зимний сезон. Во всяком случае, до сих пор отказов не было.

Собеседница не могла назвать точную цифру, сколько клиентов "Meridian Travel" сейчас находится за границей - их много в Египте и на Тенерифе. Все должны до среды вернуться обратно - связь с ними поддерживают местные менеджеры.