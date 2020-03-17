Выдачу документов восстановили, граница закрывается

Но, например, если иностранец, у которого есть родственники в Эстонии, демонстрирует явные симптомы заболевания или у погранохраны возникает подозрение на наличие у него симптомов, для него исключения не сделают и в страну не пустят, рассказал Пюви.

- Мы не медицинские работники, но мы дали своим работникам указания, как распознать симптомы заболевания. При необходимости сможем обратиться за помощью и к скорой помощи, - сказал Пюви.

Он добавил, что более подробную информацию можно получить также по консультационному телефону полиции 612 3000.

Опрос: нарвитяне благоразумны, россиянин скептичен

Корреспондент "Северного побережья" 16 марта прибыл непосредственно к Нарвскому погранпункту, чтобы узнать мнения простых людей, для кого пересечение эстонско-российской границы является рутинным походом по магазинам. Накануне закрытия граница жила обычной суетной жизнью.

Нарвская пенсионерка Наталья рассказала, что из теленовостей узнала про предстоящее закрытие - и отнеслась к этому совершенно с пониманием.

- Вот сейчас в последний раз иду в Ивангород - и уже долго, наверное, не придется туда ходить. Сегодня мне надо положить денежку на российский телефон, чтобы с дочкой в России можно было разговаривать, и еще сходить в аптеку. Куплю для профилактики коронавируса парацетамол, спрей в горло, спрей в нос - вот такие вот средства, - рассказала доброжелательная нарвитянка.

Владимир, мужчина средних лет, в понедельник утром тоже направился в Ивангород по магазинам, чтобы уже со вторника на время забыть этот маршрут. "Я считаю, эта мера правильная", - оценил мужчина закрытие границы.

- Вообще, я хожу туда редко - пару раз в месяц в лучшем случае. Покупаю лекарства, каких нет в Эстонии, и немножко продуктов, - рассказал он.

Нарвитянка Татьяна, опрошенная корреспондентом уже по выходе из дверей погранпункта, тоже относится к закрытию границы спокойно. О каких-либо личных сложностях, возникающих у нее из-за этой чрезвычайной меры, Татьяна говорить не захотела: "Все нормально".

- Наверное, мы понимаем не всю тяжесть положения. По идее, делается правильно, но только если это все поможет, если эффект будет, - рассуждает она.

Только что вернувшаяся из Ивангорода Татьяна рассказала, что прохождение эстонской границы стало ощутимо более долгим: "Задают вопросы каждому индивидуально, и в связи с этим народ скапливается". Температуру, по словам Татьяны, на границе всем подряд не замеряют: "Спрашивают о самочувствии - и верят на слово".

Россиянин с редким именем Северин, житель Ленинградской области, прибывший в Нарву парой дней ранее, высказал убеждение, что он и впредь сможет пересекать границу благодаря своим близким родственникам в Эстонии.

- Честно говоря, мало верю в то, что границу надо закрывать для простого гражданина. Это слабо поможет: если действительно пандемия, то это не остановит ее. Я, конечно, не знаю, честно признаюсь, но мне кажется это глупым, - высказался россиянин о закрытии границы. - Мне кажется, если суждено заболеть, то заболеешь.