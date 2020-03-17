Выдачу документов восстановили, граница закрывается

Если в пятницу Департамент полиции и погранохраны сообщил, что закрывает из-за коронавируса свои залы обслуживания и приостанавливает выдачу документов, то теперь решение изменили и залы обслуживания снова работают. Однако из-за угрозы распространения вируса с сегодняшнего дня в страну больше не пускают иностранцев, и это значит, что и Нарвский погранпункт для них закрыт.
- В выходные мы решили, что залы обслуживания все-таки откроют. Поскольку выдача документов является жизненно важной услугой, государство сочло невозможным прервать ее оказание, - сказал идаский префект Тарво Крууп.
По его словам, отличие в том, что если есть очередь, то придется подождать на улице. "Это не очень удобно, и хотелось бы призвать людей подумать, так ли уж им необходимо именно сейчас, во время чрезвычайного положения, приходить ходатайствовать о документах. Если срок действия документа истекает через месяц или два, я не рекомендую непременно приходить менять документы сейчас", - подчеркнул он.
Также полиция призывает людей по максимуму осуществлять действия в веб-среде.
Наблюдают за ночными клубами и точками общепита
Также, по словам префекта, они получили указания приглядывать за теми местами, где вероятно возникновение очагов распространения вируса. "Мы каждый вечер заглядываем в ночные клубы и посещаем заведения общепита, чтобы узнать, какова ситуация и каково представление о мерах у предпринимателей".
В Ида-Вирумаа полиции пока ни к кому не приходилось применять силовых мер, чтобы обеспечить соблюдение условий чрезвычайного положения, и скорее стараются прийти к единому представлению с предпринимателями и самоуправлениями в вопросе противодействия вирусу.
- Нам не нужно бороться с предпринимателями, нам следует сообща бороться с этим вирусом. Я не исключаю, что в некоторых ситуациях мы предпримем принудительные меры, предусмотренные руководителем чрезвычайного положения, но это не самоцель, - сказал префект.
Хотя полиция не прервала выполнение ни одной из своих обычных функций, за исключением рейдов по выявлению нетрезвых водителей "Дуют все", некоторые коррективы все же внесены. "Мы должны расследовать преступления, ловить пьяных водителей, и мы продолжаем все это делать. Но, разумеется, в сложившейся ситуации мы должны быть крайне осторожными, чтобы мы сами не распространяли вирус", - сказал он, добавив, что полицейским выданы необходимые средства защиты (маски, дезинфицирующие средства).
Вчера Криминальная полиция и прокуратура обсуждали, какие изменения нужно внести в уголовное производство, в ходе которого следователям приходится контактировать с вызванными участниками производства. "Но в принципе ни один убийца или грабитель не должен остаться непойманным из-за того, что у нас вирусная угроза", - сказал Крууп.
Граница закрывается
С этого вторника в Эстонию не пускают граждан иностранных государств, и это означает, что и Нарвский погранпункт для них закрыт. Однако граждане Эстонии и все люди, проживающие в Эстонии постоянно на основании вида на жительство, могут пересекать границу в обоих направлениях. Исключение также сделают для россиян, у которых в Эстонии живут ближайшие родственники. Но они должны суметь это доказать на границе.
Руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Индрек Пюви сказал, что это происходит просто: если в Эстонию хочет въехать иностранец, не имеющий права на проживание в Эстонии, его просят вернуться обратно и выдают соответствующее извещение.
Но, например, если иностранец, у которого есть родственники в Эстонии, демонстрирует явные симптомы заболевания или у погранохраны возникает подозрение на наличие у него симптомов, для него исключения не сделают и в страну не пустят, рассказал Пюви.
- Мы не медицинские работники, но мы дали своим работникам указания, как распознать симптомы заболевания. При необходимости сможем обратиться за помощью и к скорой помощи, - сказал Пюви.
Он добавил, что более подробную информацию можно получить также по консультационному телефону полиции 612 3000.
Опрос: нарвитяне благоразумны, россиянин скептичен
Корреспондент "Северного побережья" 16 марта прибыл непосредственно к Нарвскому погранпункту, чтобы узнать мнения простых людей, для кого пересечение эстонско-российской границы является рутинным походом по магазинам. Накануне закрытия граница жила обычной суетной жизнью.
Нарвская пенсионерка Наталья рассказала, что из теленовостей узнала про предстоящее закрытие - и отнеслась к этому совершенно с пониманием.
- Вот сейчас в последний раз иду в Ивангород - и уже долго, наверное, не придется туда ходить. Сегодня мне надо положить денежку на российский телефон, чтобы с дочкой в России можно было разговаривать, и еще сходить в аптеку. Куплю для профилактики коронавируса парацетамол, спрей в горло, спрей в нос - вот такие вот средства, - рассказала доброжелательная нарвитянка.
Владимир, мужчина средних лет, в понедельник утром тоже направился в Ивангород по магазинам, чтобы уже со вторника на время забыть этот маршрут. "Я считаю, эта мера правильная", - оценил мужчина закрытие границы.
- Вообще, я хожу туда редко - пару раз в месяц в лучшем случае. Покупаю лекарства, каких нет в Эстонии, и немножко продуктов, - рассказал он.
Нарвитянка Татьяна, опрошенная корреспондентом уже по выходе из дверей погранпункта, тоже относится к закрытию границы спокойно. О каких-либо личных сложностях, возникающих у нее из-за этой чрезвычайной меры, Татьяна говорить не захотела: "Все нормально".
- Наверное, мы понимаем не всю тяжесть положения. По идее, делается правильно, но только если это все поможет, если эффект будет, - рассуждает она.
Только что вернувшаяся из Ивангорода Татьяна рассказала, что прохождение эстонской границы стало ощутимо более долгим: "Задают вопросы каждому индивидуально, и в связи с этим народ скапливается". Температуру, по словам Татьяны, на границе всем подряд не замеряют: "Спрашивают о самочувствии - и верят на слово".
Россиянин с редким именем Северин, житель Ленинградской области, прибывший в Нарву парой дней ранее, высказал убеждение, что он и впредь сможет пересекать границу благодаря своим близким родственникам в Эстонии.
- Честно говоря, мало верю в то, что границу надо закрывать для простого гражданина. Это слабо поможет: если действительно пандемия, то это не остановит ее. Я, конечно, не знаю, честно признаюсь, но мне кажется это глупым, - высказался россиянин о закрытии границы. - Мне кажется, если суждено заболеть, то заболеешь.
Количество пересечений границы нарвитянами не уменьшилось
Руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Индрек Пюви:
- К сожалению, многие нарвитяне еще не поняли, что пересекать границу сейчас не стоит. Когда они собираются в общественном пространстве, коим является погранпункт, и стоят там в очереди, речь идет о скоплении публики, где люди плотно контактируют друг с другом. Однако текущая оценка безопасности в сфере здравоохранения не одобряет такую ситуацию. Каждый человек, пересекающий границу, подвергает опасности себя самого и своих близких. Местная община, наверное, еще не очень хорошо осознает эти риски. Если посмотреть на очереди сегодня (в понедельник), то по числу пересечений границы этот понедельник ничем не отличается от других обычных понедельников. В Эстонии есть своя достаточная торговая сеть, которая обеспечивает все необходимое. Не нужно рисковать и отправляться за покупками в другую страну, стоя в плотной очереди.