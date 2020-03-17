ПЕРЕДОВИЦА: Давайте поддерживать друг друга!

Особенно важно это в случае тех людей, которые заразились коронавирусом или были тесно связаны с заразившимися и поэтому тоже испытывают одновременно страх и неведение, заражены ли и они тоже.

Совершенно неправильно было бы каким-то образом упрекать этих людей за что-то. Особенно в ситуации, когда Департамент здоровья сообщил, что им не по силам, да и нет смысла, тестировать всех потенциальных заразившихся просто для успокоения души, и что основное внимание сосредоточат в первую очередь на группах риска. Нервозности, стресса и переживаний и без того много.

На теперешней стадии зараженными могут оказаться многие люди, даже не подозревающие об этом. Они ничем не заслужили осуждения. В число этих людей легко могут попасть и те, кто сейчас самоотверженно заботится о том, чтобы другие люди с наименьшими последствиями пережили кризис: медработники, социальные работники, охранники правопорядка, работники магазинов, работники детсадов и представители еще очень многих областей жизни.