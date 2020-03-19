Чт, 19.03.2020
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СВОДКА ПОЛИЦИИ: Парня ограбили на улице
17 марта 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

17 марта в полицию сообщили, что на улице Ааза в Нарве напали на 19-летнего парня. У пострадавшего отобрали кошелек и ключи. Более точные обстоятельства случившегося выясняются. 

Мужчина применил силу к сожительнице  

17 марта полиция получила вызов в квартиру дома по улице Даумана в Нарве, где 33-летний мужчина причинил боль своей 37-летней сожительнице.

Мужчина напал на женщину и подростка

Утром 17 марта полицию вызвали на улицу Синивооре в Кохтла-Ярве, где 39-летний мужчина ударил 31-летнюю женщину и 14-летнего подростка. Полицейские задержали мужчину.

Причинил боль супруге

Ночью 17 марта полицию вызвали в квартиру на бульваре Виру в Силламяэ, где 53-летний мужчина причинил боль своей 50-летней супруге. Полиция задержала мужчину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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