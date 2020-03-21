Группа риска - пожилые: жизнь продолжается

- У наших людей кругозор широкий: они много читают, слушают радио и смотрят телевизор. У каждого есть кто-то, кто при необходимости принесет продукты и лекарства, - у кого дети, у кого соседи. Если что-то случится, то, конечно, позвонят, и мы должны будем найти возможность помочь, но в связи с коронавирусом такого еще не случалось, хотя наши члены довольно пожилые.

Готовы к дополнительной помощи

Местные самоуправления подготовились к тому, чтобы оказать в кризисный период дополнительную помощь пожилым людям, которые не могут опереться на близких.

Руководитель нарва-йыэсууского социального отдела Сабина Корнеева сообщила на домашней странице горуправления, что круглосуточно отвечает на телефонные звонки.

- По ночам пока никто не звонил, но в выходные звонки были. Я всегда готова проконсультировать людей. Среди пожилых людей паники нет. Если кто-то не отваживается сам пойти в магазин, то наши работники по уходу на дому готовы сделать это, но пока новых заказов тоже нет. Домашней услугой пользуются те, кто делал это и до чрезвычайного положения, - сказала Корнеева.

Руководитель социального отдела призывает всех замечать нуждающихся в помощи вокруг себя и сообщать о них самоуправлению. "Не забывайте пожилых родственников и друзей, позвоните им и спросите, как у них со здоровьем и не нужна ли им помощь".

Йыхвиская волость тоже сообщила в середине недели, что одинокие пожилые люди, нуждающиеся в доставке продуктов и лекарств на дом, должны связаться с социальной службой.

Тойлаская волость тоже реорганизовала социальную работу в связи с распространением коронавируса.

- Если до сих пор волостные работники по уходу на дому занимались только договорными клиентами, то теперь мы открыты для всех нуждающихся в помощи одиноких пожилых людей, кому надо доставить покупки из магазина. Пока добавился только один пожилой человек. Мы думали, что их будет значительно больше, - отметила помощник тойлаского волостного старейшины Керда Эйерт.

Она предполагает, что причиной этого, может быть, стала хорошо действующая опорная сеть, а, может, чрезвычайное положение действует еще слишком малое время. "Если карантин продлится больше, то нуждающихся в помощи пожилых людей может добавиться. В любом случае, наши работники по уходу на дому к этому готовы. Пока мы никакой паники среди пожилых не замечали".

Помощник алутагузеского волостного старейшины Кайри Соомер отметила, что пока социальные работники здоровы и находятся в строю, они справятся также с растущей рабочей нагрузкой. "Если вырастет потребность в помощи пожилым людям, то реорганизуем работу и будем делать то, что срочно необходимо. Пара человек сообщили, что готовы в качестве добровольцев помогать социальным работникам".

Почему надо особенно тщательно оберегать людей пожилых и с хроническими заболеваниями?

Старший научный сотрудник в области эпидемиологии инфекционных заболеваний Института развития здоровья Кристи Рюйтель:

Кристи Рюйтель. ФОТО: Частный архив

- Коронавирусная инфекция может тяжело протекать у пожилых людей старше 60 лет или у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Вследствие снижения функций иммунной системы их организм может быть слабее и в случае заражения инфекционное заболевание может протекать более тяжело.

Хроническими заболеваниями являются, например, диабет, сердечная недостаточность, высокое кровяное давление, опухоли, астма и другие хронические заболевания легких, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицит.

Коронавирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем, в основном при близком контакте с заболевшим человеком. Учитывая ослабленный иммунитет пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, а также основной способ распространения вируса, крайне необходимо избегать контактов с ними.

Не рекомендуется оставлять с бабушками и дедушками также здоровых детей, ведь если они заболеют, то бабушка и дедушка подвергнутся большому риску.

Как люди с высоким уровнем риска должны подготовиться и уменьшить риск заражения?

* Соблюдайте правила гигиены: часто мойте руки, не трогайте ими лицо и глаза. При кашле или чихании прикрывайте рот и нос рукавом (кашляйте в рукав) или носовым платком. Использованные носовые платки сразу выбросьте, после чего вымойте руки.

* Избегайте контактов с людьми, особенно с больными, которые кашляют. Избегайте скопления большого количества людей и общественных мест, в том числе в часы пик в общественном транспорте. Реже посещайте аптеки и магазины, делайте это в то время, когда в них меньше народу.

* Если вы здоровы, то чаще бывайте на свежем воздухе и будьте физически активны.

* Питайтесь разнообразно и полноценно.

* Убедитесь, что у вас в наличии достаточное количество лекарств для лечения вашего основного заболевания. При необходимости рецепты можно продлить, связавшись по телефону или электронной почте со своим семейным врачом.

* Имейте дома запас лекарств, отпускаемых без рецепта, чтобы при необходимости сбить температуру, смягчить кашель или насморк.

* Свяжитесь со своими друзьями или родственниками, чтобы совместно договориться, как действовать, если заболеете.