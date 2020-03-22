Вс, 22.03.2020
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В Ида-Вирумаа коронавирус диагностирован у шести человек, в общем в Эстонии - 326 человек
За последние сутки в Ида-Вирумаа нет новых случаев коронавируса

Экспресс-тесты на наличие коронавируской инфекции можно сделать в палатке, расположенной у Ида-Вируской центральной больницы. Тест делается только по направлению семейного врача.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

По состоянию на утро 22 марта в Эстонии коронавирус был диагностирован у 326 человек, из которых шестеро - жители Ида-Вирумаа, сообщил Департамент здоровья. За последние сутки в Ида-Вирумаа не было обнаружено новых случаев коронавируса.

За сутки сделали 417 тестов, из которых 20 были позитивными. С 31 января в Эстонии было сделано 3229 тестов, сообщил Департамент здоровья.

Большинство пациентов с коронавирусом имеют легкие симптомы, 15 человек госпитализированы. В настоящее время никто из заболевших коронавирусной инфекцией не нуждается в интенсивной терапии.

Карту короны с данными по коонавирусу в Эстонии можно найти на веб-сайте Департамента здоровья.

Тестирование на коронавирус

В восьми городах Эстонии - Таллинне, Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде и Кохтла-Ярве - запущено расширенное тестирование на коронавирус на основании направления от семейного врача, сообщает портал rus.err.ee. Эти пункты работают по принципу drive-in.

Департамент здоровья отмечает, что возможности тестирования на коронавирус достаточны, чтобы тестировать в первую очередь людей в группах риска, включая пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Тестирование по случайному принципу будет проводиться среди работников здравоохранения и других жизненно важных сфер.

С учетом растущего распространения вируса, Департамент здоровья не считает целесообразным тестирование пациентов с легкими симптомами вирусного заболевания.

При появлении симптомов вирусного заболевания следует позвонить своему семейному врачу или по консультационному телефону семейных врачей 1220. При затрудненном дыхании следует звонить в диспетчерскую центра тревоги по номеру 112. Необходимость теста в таком случае оценит врач, тест проводится при наличии медицинских показаний.

При заболевании в любом случае следует не выходить из дома и сообщить о заболевании людям, с которыми заболевший в последние дни находился в близком контакте. В случае легких симптомов, таких как кашель и небольшая температура, следует оставаться дома и принимать смягчающие симптомы безрецептурные лекарства и средства.

Чрезвычайное положение в Эстонии

В связи со вспышкой коронавируса правительство с 12 марта объявило в Эстонии чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если позднее правительство не изменит решение.

В рамках чрезвычайного положения закрыты школы и университеты, запрещено проведение публичных мероприятий, введены ограничения на сообщение с островами, закрыты спортивные залы и клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты, музеи, театры и кинотеатры, введен запрет на въезд в страну граждан иностранных государств, а с 17 марта все въезжающие в Эстонию лица должны будут провести две недели в изоляции.

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