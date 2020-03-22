Вс, 22.03.2020
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ВИДЕО: Минуты природной терапии на пустынном пляже в Каукси

Пляж в Каукси, побережье Чудского озера, суббота, 21 марта.

ФОТО: Эрик Гамзеев / Põhjarannik

Сейчас одним из лучших мест, где можно насладиться прогулкой на природе, не опасаясь большого скопления людей, стали пляжи на побережье Чудского озера.

В летние дни на пляже в Каукси тысячи отдыхающих, а вчера днем на стоянке было лишь несколько машин. Погода стояла солнечная, на пляже практически пустынно. Легкий ветерок гулял по озерной глади.

Хотя парк в Тойла и походные тропы на болотах в период чрезвычайного положения переполнены гуляющими, малолюдные места в Ида-Вирумаа все же отыскать можно - к примеру, в Сака и Аа.

Закат в столице кроссвордов Эстонии; побережье в Аа, пятница, 20 марта.

ФОТО: Эрик Гамзеев / Põhjarannik

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