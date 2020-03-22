Как заболевшему СOVID-19 лечиться дома

У большинства людей (включая детей) во время болезни наблюдаются легкие симптомы.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОМАШНЕМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТА СCOVID-19

1. Зачем нужен домашний карантин?

Домашний карантин является профилактической мерой, чтобы не допустить распространения инфекционного заболевания. Заболевание опасно главным образом для пожилых людей и страдающих серьезными заболеваниями лиц, у которых легкие симптомы могут перейти в воспаление легких. Если вы не покидаете свой дом и не контактируете с другими людьми, то этим вы уменьшаете возможность переноса инфекции.

2. Как я могу вылечиться?

Лучшее лечение - это отдых. Кашель и температуру можно облегчить безрецептурными лекарствами. Если симптомы исчезли и вы чувствуете себя здоровым, то семейный врач даст разрешение закрыть больничный лист.

3. Что я могу сделать, чтобы не заразить других?

Находитесь дома до полного выздоровления. Не выходите из дома. Если вам необходимо куда-либо пойти, то сохраняйте достаточную дистанцию с другими людьми. При чихании и кашле обязательно прикрывайте рот и нос. По возможности используйте для этого носовой платок или при его отсутствии - рукав. Дома регулярно чистите поверхности, с которыми непосредственно контактируете.

По возможности найдите себе помощника, им может быть близкий, друг или сосед. Важно, чтобы он защищал себя, соблюдая строгие требования гигиены. За больным должен ухаживать только один человек, который не входит в группу риска. В группу риска входят люди в возрасте старше 60 лет (в т. ч. находящиеся в домах престарелых) и люди с серьезными сопутствующими заболеваниями.

4. Как я могу получить продукты питания и другие необходимые средства?

Больной человек не должен ходить в магазин или аптеку. Друзьям, знакомым и соседям здесь отводится большая роль, поскольку именно их можно попросить принести продукты и лекарства. Продукты питания, товары первой необходимости и готовую пищу можно заказать домой. При этом оплата производится банковским перечислением, а курьера нужно попросить оставить пакет за дверью.

Если нет другой возможности, то следует обратиться в местное самоуправление, которое организует доставку необходимых товаров нуждающемуся.

5. Что я должен предпринять, если мое состояние ухудшилось?

Свяжитесь по телефону с семейным врачом или позвоните по консультационному телефону семейных врачей 1220, объясните ситуацию и следуйте полученным инструкциям. Если состояние очень серьезное, вызовите скорую помощь, которая отвезет вас в больницу.

6. Должна ли моя семья оставаться дома?