Врачи - народу Эстонии: оставайтесь дома!

По состоянию на вечер 23 марта в общем по Эстонии на лечении в больнице находятся 17 человек с COVID-19.

В Пярнуской больнице на лечении - три человека, состояние двух стабильное, одного - критическое, в Ида-Таллиннской центральной больнице - два пациента в стабильном состоянии, в Северо-Эстонской региональной больнице - два человека в критическом состоянии, в клинике Тартуского университета - три человека, один из них в критическом состоянии и проходит интенсивную терапию. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице - семь пациентов, состояние всех стабильное. По состоянию на 23 марта было выписано семь человек.

На утро 23 марта в Эстонии коронавирус был диагностирован у 352 человек. Было проведено в общей сложности 3724 теста.

"Северное побережье" публикует обращение врачей:

Оставайтесь дома!

Доказано, что изоляция является лучшим способом ограничить распространение вируса. Во избежание серьезного кризиса мы настоятельно просим всех жителей Эстонии взять ответственность за соотечественников и за свое здоровье и добровольно оставаться дома в изоляции. Все люди, которые напрямую не занимаются жизнеобеспечением государства, - пожалуйста, соблюдайте рекомендации по изоляции, не встречайтесь с людьми, не ходите в магазин и другие места без особой потребности. Если вам нужно куда-то сходить, держите дистанцию и соблюдайте правила гигиены рук, обратились к жителям Эстонии врачи .

Являясь врачами и руководителями региональной больницы, мы уже с начала года внимательно следили за распространением Covid-19 и развитием ситуации в разных странах. Исходя из опыта Италии, Франции, Австрии, Ирана и Испании, становится ясно, что в Эстонии пора усилить изоляцию. Такого поведения наших соотечественников, которое мы наблюдали до сих пор, недостаточно, чтобы предотвратить худшее. Некоторые жители Эстонии несерьезно относятся к рекомендации и просьбе оставаться в изоляции. Уже слышно и видно, как люди встречаются с друзьями, дети собираются на игровых площадках, город вновь заполнен автомобилями и реальной угрозы никто не ощущает.